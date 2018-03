Opodatkowanie usługi dowozu dzieci do szkół

Podatkowi od towarów i usług podlega konkretna dostawa towaru lub œwiadczona usługa, a nie zapłata, jaka jest pobierana – wyjaœnił organ skarbowy.

Janina FornalikDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 25 paŸdziernika 2017 r. wydał interpretację (sygn.0113-KDIPT-1.4012.452. 2017.2.RG) dotyczšcš opodatkowania usługi dowozu dzieci do szkół, których droga nie przekracza odległoœci wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty i zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokoœci 8 proc. Interpretacja została wydana na wniosek gminy, która zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty organizuje bezpłatny transport dla uczniów, uczęszczajšcych do szkół publicznych na terenie gminy. Aby dziecko skorzystało z bezpłatnego dowozu, odległoœć jaka dzieli jego miejsce zamieszkania od placówki szkoły nie może przekraczać 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km, w przypadku uczniów klas V-VI oraz gimnazjów. Ponadto, na podstawie uchwały rady gminy organizuje ona odpłatny transport dla uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza odległoœci wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty. Miesięczna odpłatnoœć za dowóz tych uczniów do szkół gmina ustaliła na kwotę 25 złotych brutto miesięcznie.Usługę dowozu dzieci do szkół wnioskodawca wykonuje za pomocš zasobów własnych. Cena za przewóz została obliczona na podstawie całoœci kosztów zwišzanych z dowozem wszystkich dzieci (tych objętych darmowym i odpłatnym dowozem), podzielonych następnie przez œredniš iloœć dowożonych uczniów. Gmina i rodzice zawierajš wtedy cywilnoprawnš umowę o charakterze ustnym, a opłatę za zorganizowany transport pokrywajš uczniowie bšdŸ rodzice uczniów, którzy z tej usługi korzystajš. Otrzymywana kwota wystarcza gminie na pokrycie całoœci kosztów dowozu. Gmina poinformowała, że koszty œwiadczenia usługi dowozu dzieci do szkół nie sš dofinansowywane ze œrodków publicznych. Wnioskodawca dla rozliczania usługi dowozu dla dzieci stosuje preferencyjnš stawkę podatku VAT w wysokoœci 8 proc. na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ usługa ta jest sklasyfikowana według PKWiU 49.39.3 i wymieniona w załšczniku nr 3 do ustawy o VAT. W zwišzku z przedstawionym stanem faktycznym, gmina zadała pytanie w kwestii opodatkowania usługi dowozu dzieci do szkół i stosowania do nich stawki podatku VAT w wysokoœci 8 proc. Zdaniem gminy, dowóz dzieci do szkół, których odległoœć nie przekracza wartoœci wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i może korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokoœci 8 proc. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem gminy i uznał je za prawidłowe. Jednoczeœnie, w kwestii wštpliwoœci gminy, wyjaœnił, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna dostawa towaru lub œwiadczona usługa, a nie zapłata, jaka zostaje pobierana. Gmina w ocenie organu œwiadczy usługi dowozu dzieci w ramach działalnoœci gospodarczej i w celu œwiadczenia tych usług, występuje w charakterze podatnika VAT. Zatem usługi transportu, których odległoœci nie przekraczajš tych wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty, podlegajš zgodnie z przepisami art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu VAT. Jednoczeœnie, jako że usługi zostały sklasyfikowane przez gminę do PKWiU 49.39.3, można je opodatkować preferencyjnš stawkš podatku VAT w wysokoœci 8 proc. Jednoczeœnie, dyrektor KIS zaznaczył, iż interpretacja została wydana w oparciu o przepisy art. 17 ustawy o systemie oœwiaty, które zostały uchylone z dniem 31 sierpnia 2017 r. Od wrzeœnia analogiczne zasady okreœlone sš w ustawie Prawo oœwiatowe, w której przepis art. 39 ust. 2 reguluje, iż droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeœli odległoœci te sš przekroczone, gmina ma obowišzek zapewnić dziecku bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu œrodkami publicznymi.W mojej ocenie stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji jest słuszne. KIS zasadnie uznał – w œlad za stanowiskiem gminy – że działa ona w charakterze podatnika pobierajšc opłaty za dowóz dzieci do szkół. Sš to bowiem usługi œwiadczone dobrowolnie, na zasadzie umowy z rodzicami, a nie w wyniku obowišzków nałożonych na gminę jako organ publiczny. Fakt iż wysokoœć opłat jest ustalona na poziomie kosztów nie ma znaczenia, bowiem działalnoœć gospodarcza nie musi być nastawiona na zysk (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Moim zdaniem w tym przypadku nie powinno mieć zastosowania rozstrzygnięcie unijnego Trybunału Sprawiedliwoœci w sprawie C-520/14 (Gemeente Borsele), które dotyczy pozornie podobnej kwestii – opłat pobieranych przez gminę holenderskš za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Ze stanu faktycznego sprawy holenderskiej gminy wynika, że była ona zobowišzana do œwiadczenia usług dowozu uczniów do szkół na podstawie odrębnych przepisów, zaœ rodzice (nie wszyscy) pokrywali około 3 proc. kosztów takich usług. Wykonywanie przez gminę zadań własnych w ramach reżimu publicznoprawnego nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż nie jest wykonywane w ramach działalnoœci gospodarczej. Wyjštkiem sš sytuacje, gdyby takie wyłšczenie dla gminy prowadziło do znaczšcych zakłóceń konkurencji (choć ta przesłanka nie wynika z polskiej ustawy o VAT, lecz z art. 13 ust. 1 unijnej dyrektywy 2006/112).