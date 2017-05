Najciekawsze filmy z Cannes zobaczymy wkrótce w kinach

Jak zwykle, w zakupach artystycznego kina prym wiedzie Gutek Film. Zresztą szefowie tej firmy mają nie tylko wyczucie, ale i świetną opinię wśród producentów i agentów sprzedaży filmów.

Dzięki temu dystrybutorowi polscy widzowie zobaczą laureata Złotej Palmy – „The Square" Szweda Rubena Ostlunda, a także uhonorowany Grand Prix „Rytm serca" Robina Campillo, poruszające, mocne „W ułamku sekundy" Fatiha Akina z wyróżnioną za rolę kobiecą Diane Kruger oraz „You Were Never Really Here", za który Lynne Ramsay odebrała nagrodę za scenariusz, a Joaquin Phoenix – za główną rolę męską. Z kolei „Na pokuszenie" nagrodzonej za reżyserię Sofii Coppoli wprowadzi na ekrany UIP.

Gutek Film nabył też prawa do dystrybucji trzech innych filmów pokazanych na tegorocznym festiwalu. Są to: „Podwójny kochanek" Francois Ozona, „Księżyc Jupitera" Kornela Mundruczo, a także nowy film Michaela Hanekego „Happy End". Najwcześniej wejdzie zapewne do naszych kin francuski film Ozona, inne premiery przewidziane są na koniec roku 2017 i początek roku następnego.

Dwa znakomite filmy rosyjskie – „Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa (laureat nagrody jury) – mocny obraz Sergieja Łoźnicy „Łagodna" – wprowadzi na polskie ekrany Agaist Gravity. Z kolei delikatny obraz Japonki Naomi Kawase „Blask" został kupiony przez Aurora film. Premiera na przełomie lat 2017/2018.

Kolejny konkursowy film „The Killing of Sacred Deer" Yorgosa Lanthimosa, wyróżnionego za scenariusz ex aequo z Lynne Ramsay, trafi na polskie ekrany dzięki Monolithowi. Ta sama firma będzie także dystrybutorem nowego filmu Romana Polańskiego „Prawdziwa historia" i „Wind River" Taylora Sheridana.

Głośny film pozakonkursowy „Patti Cake$" debiutanta Geremy'ego Jaspera pokaże polskim widzom Cinepix.