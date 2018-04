„Nigdy cię tu nie było" Lynne Ramsay od piątku na ekranach

„Nigdy cię tu nie było" Lynne Ramsay porusza i niepokoi. Niełatwo o tym filmie zapomnieć. Od pištku na ekranach.

Pochodzšca z robotniczej rodziny z Glasgow Lynne Ramsay, która na poczštku kariery mocno wpisała się w nurt brytyjskiego filmowego realizmu, tym razem nakręciła obraz z pogranicza gatunków. W „Nigdy cię tu nie było" połšczyła obserwację rzeczywistoœci z thrillerem i kinem artystycznym. Efekt okazał się ciekawy i nieszablonowy.

Ta adaptacja powieœci Jonathana Amesa podbiła w ubiegłym roku festiwal w Cannes. Lynne Ramsay pokazała tam nie całkiem ukończonš i dopieszczonš wersję, a mimo to jury uhonorowało jš nagrodš za scenariusz. Laur za najlepszš rolę męskš wywiózł z festiwalu Joaquin Phoenix.

Krytycy sš jednak podzieleni. Częœć pisze o chaosie, inni się zachwycajš, porównujšc ten film do „Taksówkarza" Martina Scorsesego. „Rzuca na kolana" – skomentował recenzent „Independent".

Sensacja to za mało

Bohaterem „Nigdy cię tu nie było" jest płatny morderca. Facet, który jednym uderzeniem młotka pozbawia swoje ofiary życia, a potem wraca do starej, lekko już zdziecinniałej matki i czule się niš opiekuje. Pewnego dnia dostaje zlecenie: ma odnaleŸć czternastoletniš córkę znanego polityka, która trafiła do burdelu dla pedofilów. Ramsay pokazuje jego walkę o odzyskanie małej blondyneczki o smutnych oczach, coraz bardziej apatycznej po wszystkim, co przeżyła.

Dla Lynne Ramsay sensacyjny wštek to za mało. Ona szuka głębiej. Bohater „Nigdy cię tu nie było" nie urodził się zabójcš. Od pierwszych minut filmu reżyserka wprowadza krótkie flesze. To taœmy pamięci – obrazy traum z przeszłoœci: przemoc domowa, mały chłopiec bezradny, z przerażonymi oczami, umierajšca na pustyni kobieta i jej stopy wstrzšsane ostatnimi drgawkami. Czy to Irak? Wojna w Zatoce i operacja „Pustynna burza"? Sš też jakieœ reminiscencje z pracy w FBI. Zło kumuluje się w człowieku, znieczula. Ale uœpione sumienie może zostać obudzone przez zranione spojrzenie skrzywdzonego dziecka, które zbyt dużo już przeżyło.

Na ekranie panuje chaos stylistyczny, niektóre sceny sš szybkie i gwałtowne, inne przedłużajš się nieznoœnie w nieskończonoœć. Ale „Nigdy cię tu nie było" przełamuje reguły filmu kryminalnego. Wcišga. Niepokoi.

Na jej filmy czeka się długo. W debiutanckim, zrealizowanym w 1999 roku w biednej dzielnicy Glasgow „Nazwij to snem" rozliczała się z własnym dzieciństwem. Krytycy okrzyknęli jš wówczas wielkš nadziejš kina brytyjskiego.

Cztery lata póŸniej pokazała „Morvern Callar", film o prostej dziewczynie z supermarketu, której chłopak popełnia samobójstwo, zostawiajšc jej kartę kredytowš i maszynopis niewydanej ksišżki. Morvern zmienia nazwisko na pierwszej stronie powieœci i rusza w podróż. Ta opowieœć o wyzwaniu rzuconym losowi, ale i o tym, że nie da się uciec przed rozpaczš, wzmocniła pozycję Lynne Ramsay. A jednak następny film „Porozmawiajmy o Kevinie" Szkotka pokazała dopiero po dziewięciu latach.

Szkotka z robotniczej dzielnicy

– Przygotowywałam adaptację „The Lovely Bones" Alice Sebold – mówiła mi w wywiadzie. – Zakochałam się w tej ksišżce. Po czterech latach zmagania się z projektem, gdy miałam już gotowy scenariusz, dowiedziałam się, że temat rekwiruje dla siebie Peter Jackson. Przeżyłam szok. Myœlałam: „Zrobiłam kawał dobrej roboty i nic się nie liczy. Studio może cię wykopać w jednej chwili, bo ksišżkš zainteresował się któryœ z gigantów". I niech by nawet tak było. Rozumiem. Facet zrobił „Władcę pierœcieni", jest na fali. Ale dla niego to była tylko chwila oddechu po dużym wysiłku. Wcale się do „Nostalgii anioła" nie przyłożył. Wyszło byle jak.

Krytycy nie zostawili na jego filmie suchej nitki. Ale dla producentów liczyło się, że nazwisko reżysera przycišgnęło trochę widzów.

– Nie powinno mnie to wszystko dziwić, bo kino jest cholernie seksistowskie – mówiła mi Lynne Ramsay. – MężczyŸni reżyserujš filmy produkowane przez mężczyzn i dystrybuowane przez mężczyzn. Kobiety sš w tej machinie jedynie wyjštkami potwierdzajšcymi regułę. A ja na dodatek jestem Szkotkš z Glasgow, z robotniczej rodziny. Przejdzie, jak chce się nakręcić „Nazwij to snem", ale jak tu się mierzyć z Peterem Jacksonem?

„Musimy porozmawiać o Kevinie" – o matce, która nie umie kochać dziwnego, przepojonego złem syna, zrealizowała w Stanach. Zaszokowała widzów, film miał œwietne recenzje, dostał się do konkursu w Cannes, grajšca głównš rolę Tilda Swinton zebrała wiele nagród z nominacjš do Złotego Globu na czele.

Zatarte granice

Ten film Ramsay nakręciła w Stanach, bo tam toczyła się akcja powieœci. Po szeœciu latach, również w Ameryce, w Nowym Jorku nakręciła „Nigdy cię tu nie było", podczas goršcego lata, które dawało się mocno ekipie we znaki. Ale, jak mówiła po canneńskiej premierze filmu, potworne zmęczenie i upał sprawiły, że wszyscy czuli się na progu omdlenia i halucynacji. A w końcu o to chodziło w tym filmie, by zacierały się granice między rzeczywistoœciš i wyobraŸniš, między dniem dzisiejszym a przeszłoœciš. Żeby wszystko bolało.

Jak zwykle pomogli Ramsay aktorzy. Wzruszajšca Judith Roberts w roli matki, eteryczna i delikatna Ekaterina Samsonov, a przede wszystkim Joaquin Phoenix w roli głównej. Po wycofaniu się z kina Daniela Day-Lewisa to chyba on będzie teraz najbardziej perfekcyjnym i najbardziej tajemniczym amerykańskim aktorem. Do roli Joe przytył znaczšco, zapuœcił brodę i oddał się pracy bez reszty.

Lynne Ramsay wcišż ucieka. Od brytyjskiego realizmu, który jš stworzył, od schematów, od powtarzania siebie samej. Kiedy spytałam jš w Cannes, jaki film się jej marzy, odpowiedziała: „Zaskoczę paniš: science fiction". Jest wytrwała i silna, więc może kiedyœ taki film zrobi. I na pewno nie będzie on podobny do „Gwiezdnych wojen". Š?