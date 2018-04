„Twarz” prawdziwa czy fałszywa

Pro i Kontra: Film Małgorzaty Szumowskiej sprowokował skrajne oceny recenzentek „Rzeczpospolitej”.

Barbara Hollender

To krzyk artystki – film o tym, co jš boli we własnym kraju. Ale też uniwersalna przypowieœć o nietolerancji, o prawie do innoœci i budzeniu się do wolnoœci.

Pierwsza transplantacja twarzy dokonana w Centrum Onkologii w Gliwicach i postawienie w Œwiebodzinie w 2010 roku 36-metrowego, wyższego niż w Rio de Janeiro pomnika Chrystusa Króla. Te dwa wydarzenia zainspirowały Małgorzatę Szumowskš i Macieja Englerta do napisania scenariusza „Twarzy".

Bohater filmu tytułowš twarz traci w wypadku na budowie pomnika. Po ratujšcym życie przeszczepie Jacek wraca na wieœ z nowym obliczem: z grymasem ust, półprzymkniętym okiem, bełkoczšc niezrozumiale, bo wcišż wymaga rehabilitacji. I nic nie jest, jak było. Matka uważa go za obcego, wiejskie dzieci biegajš za nim, krzyczšc: „Ryj!", narzeczona znalazła sobie innego adoratora, a niedoszła teœciowa pyta, jakie dzieci mogłoby spłodzić takie monstrum.

Szumowska zrobiła film o prowincjonalnej Polsce. O œwiecie zachwycajšcym się pięknymi krajobrazami, a jednoczeœnie pełnym nietolerancji, chamstwa, fałszywego poczucia siły. Sportretowała kulturę disco polo i mężczyzn, którzy w knajpie opowiadajš dowcipy o Żydach i muzułmanach. I zakłamany, siermiężny katolicyzm, gdzie łatwiej postawić groteskowy pomnik, niż okazać empatię człowiekowi, który przestał pasować do obowišzujšcego schematu. Gdzie ksišdz wygłasza kazanie o miłoœci bliŸniego, a nawet zbiera pienišdze na rehabilitację dla Jacka, ale jednoczeœnie sprowadza egzorcystę, żeby wypędzić z jego ciała „tego drugiego", który umierajšc, oddał mu swojš twarz.

Film Szumowskiej dzieli się na dwie częœci. Pierwsza tonie w drastycznych obrazach przaœnoœci, w języku, w którym słowo „ch..." nadaje się na każdš okazję, w wiszšcej w powietrzu agresji i chciwoœci, która w sklepie doprowadza do zabijania się o przeceniony towar, a nad grobem ojca każe dzieciom pobić się o schedę.

Reżyserka pokazuje utopione we własnym sosie, niepewne swojej tożsamoœci społeczeństwo, gdzie stara komunistyczna mentalnoœć miesza się z nowš kapitalistycznš zachłannoœciš. Robi to z dystansem. Widzowie w czasie seansu œmiejš się niemal non stop, dopóki nie zastygnš w przerażeniu. To prawda, ten obraz jest przerysowany, ale artysta ma prawo krzyczeć. Pokazywać to, co go w jego własnym kraju boli.

Druga częœć filmu jest już opowieœciš o prawie do innoœci. Chłopak, który był nieodrodnym dzieckiem tego œwiata, nagle sam staje się „obcy". W zamkniętym œrodowisku tylko kilka osób się go nie przestraszy: pomagajšca mu siostra, dziadek, który powie wnukowi: „Jesteœ taki sam". Jacek zrozumie, że dla reszty zawsze już będzie dziwolšgiem. I że musi się z tego œwiata wyrwać.

„Twarz" jest sprawnie zrealizowana, nastrój filmu tworzš zdjęcia Michała Englerta, œwietny Mateusz Koœciukiewicz wszystko potrafi zagrać nieruchomš twarzš, bo uczucia kryje na dnie oczu.

Powstał intrygujšcy film: przekraczajšcy granice rzeczywistoœci i zamieniajšcy się w refleksję nad współczesnym œwiatem.

Małgorzata Piwowar

Niedobrze, gdy reżyser nie lubi i nie rozumie œwiata, o którym opowiada. Trudno mu wtedy wyjœć poza mętne stereotypy i opowiedzieć interesujšcš historię przynoszšcš pożytek widzom.

Tak właœnie ma się rzecz z Małgorzatš Szumowskš i jej kolejnym filmem, który jest zlepkiem wyobrażeń na temat obcego jej œwiata, a ma się stać portretem współczesnej Polski. Tej prowincjonalnie zacofanej, nietolerancyjnej, pełnej hipokryzji, głupoty i wstecznego katolicyzmu. By pomieœcić wszystkie swoje przemyœlenia na ten temat, Szumowska zrealizowała rodzaj baœni – przypowieœci o człowieku, który stracił twarz w wypadku, a kiedy przeszczepiono mu nowš, w swoim rodzinnym, wiejskim œrodowisku stał się obcy nawet dla bliskich.

W tej opowieœci wszystko jest czarno-białe. Jest więc bohater pozytywny – Jacek, przed wypadkiem tamtejszy odmieniec z długimi włosami, ale w œrodku szlachetnie nieodgadniony, romantyczny, jeżdżšcy oldskulowym czerwonym fiatem 126p. Cała reszta – poza bezkrytycznie go kochajšcš i jednowymiarowo nakreœlonš postaciš siostry – to prymitywni, na różne sposoby pokazani członkowie rodziny, sšsiedzi, członkowie lokalnej społecznoœci.

Scena spowiedzi na przykład pomnożona została przez trzy, by nie pozostawić złudzeń w sprawie œmiesznoœci i głupoty tego rytuału. Zatem pokazana została lubieżnoœć księdza dopytujšcego spowiadajšcš się dziewczynę w sprawie jej chłopaka („gdzie się dotykacie? jak się dotykacie?"), głupota matki, która po operacji nie potrafi kochać syna, o czym mówi księdzu („patrzy jak jakiœ zboczeniec, czy taki może być zbawiony?"), rozmowa w konfesjonale mężczyzny z księdzem, że „porno to już zdrada".

Nie doœć jednak reżyserce pokazywania skrajnoœci w tej sytuacji, więc dokłada jeszcze pokazywanie w sposób oœmieszajšcy egzorcyzmów i sceny pierwszej komunii, do której mała dziewczynka zajeżdża karocš, ubrana w królewskš niemal suknię. Znajdujš się w tym filmie i mniej spektakularne sceny, ale dopełniajšce dzieła zniszczenia – sfilmowani w czasie snu domownicy, którzy ani strojami, ani sposobem ułożenia ich przed kamerš nie wzbudzajš sympatii, wszechobecny alkohol wlewany do wykrzywionych twarzy, kłótnia nad grobem o podział majštku rodem z komedii slapstickowej.

Szumowska lubi stawiać kropkę nad „i", nie zostawiać niedopowiedzeń. Karykatura jest dla niej sposobem na pokazanie rzeczywistoœci, którš lepiej chyba zna z mediów niż osobistego doœwiadczenia, nawet jeœli w wywiadach mówi, że od dziecka bywa na polskiej prowincji. Cóż, nie wystarczy patrzeć, by widzieć, tak jak nie wystarczy obserwować, by rozumieć.

Stawiajšc tezę, że hipokryzja zależy od miejsca życia i wykształcenia, reżyserka daje dowód, że życie oglšda raczej z poziomu poczucia wyższoœci, a to na ogół przynosi kiepskie skutki, nawet jeœli sš oddalone w czasie...

Rada bym zobaczyć tę samš historię, którš usytuuje w bliskiej sobie, ciepło-przyjaznej, kulturalnej, inteligenckiej rzeczywistoœci. O ile zechce, no i będzie potrafiła pokazać jš naprawdę.