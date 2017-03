Felietony Bożeny Janickiej w formie książkowej

Tytuł mówi o tej książce wszystko. Fundacja dla Kina wydała zbiór felietonów, które autorka pisała dla miesięcznika „Kino" od maja 2000 roku do czerwca roku 2016.

To opowieść o filmach, artystach, ale również o współczesnym świecie. O ludziach początku wieku – ich wrażliwości, aspiracjach, tęsknotach.

Bożena Janicka kocha kino. Zwłaszcza polskie. I dokument, któremu kibicuje od kilku dziesięcioleci. Ma swój własny styl pisania. Jest krytykiem rzetelnym, który potrafi przyjrzeć się rzeczywistości przedstawianej w filmie, jak i ocenić jego formę artystyczną. To erudytka z solidnym humanistycznym wykształceniem, często w swoich tekstach sięgająca po przykłady z literatury – klasyków rosyjskich, polskich, amerykańskich – lub odwołująca się do historii. Albo sięgająca po słowniki i encyklopedie, by słowom i pojęciom przywracać właściwie, często zapomniane znaczenia. Ale zebrane w książce „Ścinki" uświadamiają, że potrafi też rozejrzeć się wokół siebie. Podpatrywać Polaków. Podsłuchiwać ich codzienne rozmowy.

Każda anegdota jest spuentowana, inteligentna. Jak ta, gdy autorka namówiła 16-letniego sąsiada na pójście na pokaz „El misionero" Wojciecha Staronia. Wrócił zachwycony filmem i publicznością, wśród której czuł się bezpiecznie. „Co to za ludzie?" – spytał. „Elita" – odpowiedziała mu. „Ale oni byli bardzo skromnie ubrani" – protestował chłopak. „No, właśnie" – skwitowała Janicka. I w tym tkwi jej czar i wartość. Autorka „Ścinków" należy do tej coraz węższej warstwy ludzi, którym słowo „elita" kojarzy się z przymiotami umysłu, a nie portfelem.

Szczególny stosunek ma Janicka do młodych ludzi. Ale i tu szuka swojej elity duszy. Podsłuchuje rozmowę nastolatków na Długim Targu. Chłopak odradza dziewczynie zdawania na studia. „I co, ch..., ku..., będziesz całe życie siedziała przed jakimś zajebanym komputerem?". Tej parze autorka zaraz przeciwstawia uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, którego była jurorką przez całe lata. Może będą siedzieli przed „zajebanym komputerem" przez całe życie. „Ale będą wiedzieli, jak to życie wzbogacić" – konkluduje.

Wyraziste są również szkice o samych filmach. To rozkosz czytać, jak Janicka broni Woody'ego Allena przed srogim recenzentem, który niewiele z niego rozumie, jak atakuje bzdety i znajduje w kinie perły, jak pisze o seksie w polskim kinie, jak potrafi oburzyć się wypowiedziami młodej reżyserki, której bohaterka „jeśli w ogóle ma jakąkolwiek duszyczkę, to tylko maleńką jak pryszcz na dekolcie". Jak swój felieton o „Westerplatte" kończy westchnieniem, że kino wzbogaciło się o kolejny „mocny" film, ale samo Westerplatte znów padło. Tę książkę można otworzyć na dowolnej stronie i znaleźć tam perełkę. Ciętą, zabawną, mądrą, z charakterem.

A na końcu jest jeszcze wnikliwy szkic o polskim kinie ostatniego półwiecza.

Naprawdę warto po tę książkę sięgnąć. Drukowane na przedostatniej stronie „Kina" felietony Janickiej giną wśród poprzedzających je recenzji, wywiadów i szkiców. Dopiero wydrukowane razem tworzą panoramę współczesności. Tę opowieść o ludziach, sztuce i świecie, w której można się rozsmakować.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: b.hollender@rp.pl