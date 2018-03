Trzeba czasem stanąć na polu nago

Reżyser „Nagiej Normandii" mówi Barbarze Hollender o frustracji na francuskiej prowincji i o solidarnoœci.

Rz: „Naga Normandia" to komedia społeczna. Francuscy reżyserzy znaleŸli sposób, by współczesne problemy ujšć w sposób lekki. Dany Boon potrafi w komedii obalić stereotypy na temat mieszkańców północnej Francji, Olivier Nakache i Eric Toledano – pokazać problemy emigrantów. Pan zrobił zabawny film o kryzysie na francuskiej prowincji.

Philippe Le Guay: Pewnie teraz takiego lżejszego spojrzenia potrzebujemy. Œwiat wokół jest trudny i agresywny. Budzę się rano, włšczam radio i codziennie sšczš mi się w uszy wiadomoœci o wypadkach, problemach ekonomicznych, terroryzmie, kryzysie uchodŸczym. Wieczorem to samo słyszę w telewizyjnych serwisach informacyjnych. Ale w cišgu dnia wychodzę z domu i widzę pary gawędzšce w kafejce, barwny tłum pod wieżš Eiffla, œwiatło odbijajšce się od dachów Paryża. I myœlę, że nie wolno odwracać się od ciemnej strony i zawiłoœci dzisiejszego czasu, ale trzeba też nauczyć się wyławiać z codziennoœci radoœć. Czasem w lekkiej formie, pozwalajšc widzowi się uœmiechnšć, też można powiedzieć coœ ważnego.

Skšd u pana, paryżanina od urodzenia, wzišł się pomysł, by zrobić film o prowincji?

Jako dziecko i młody chłopak często spędzałem wakacje w Normandii. W wiosce, w której teraz kręciliœmy, mieli dom moi dziadkowie. Po ich œmierci jeŸdziłem tam z matkš, poznałem wielu farmerów. Wróciłem do nich po latach z trochę szalonym pomysłem filmowym. I choć nie było łatwo, udało mi się przekonać mieszkańców Mele-sur-Sarthe do naszego wspólnego projektu.

Ci kudzie kupili tę ideę chętnie?

Oczywiœcie, że nie. Jako filmowiec jestem jakby z innej rzeczywistoœci. Należę do społecznej elity, pracuję ze znanymi aktorami, mam szansę podróżowania. Musiałem walczyć, przekonać ich do siebie. Ale przygotowujšc „Nagš Normandię", zrozumiałem, jak powierzchownie kiedyœ ich znałem. Odkrywałem ten œwiat od nowa. Pukałem do różnych drzwi, rozmawiałem z farmerami i ich żonami, bawiłem się z ich dziećmi. Przez trzy lata razem pracowaliœmy nad tym filmem. Oni mieli poczucie współtworzenia go. A my, mam wrażenie, nie wykorzystaliœmy ich ani nie zdradziliœmy.

Punktem wyjœcia „Nagiej Normandii" jest opowieœć o kryzysie. Mer gminy godzi się na pomysł wykonania nagiego zdjęcia mieszkańców, bo ma nadzieję, że praca artysty zwróci uwagę ludzi na zapomniany region.

W naszym filmie pada zdanie: „Karmiliœmy ten kraj przez całe stulecia, a teraz sami głodujemy". Ja je naprawdę usłyszałem. Wieœ nie czuje wdzięcznoœci ze strony Francji. Rolnicy prowadzšcy tradycyjne gospodarstwa przegrywajš z wielkimi farmami nastawionymi na masowš, więc tańszš hodowlę czy modne bioprodukty.

Ale też opowiedział pan o wartoœci bycia razem. Myœli pan, że trudnych czasach ludzie szczególnie potrzebujš solidarnoœci?

Taka jest idea filmu. Chciałem pokazać œwiat, w którym wszyscy zajmujš się wyłšcznie sobš, swoimi sprawami, swoimi interesami. Pod wpływem szalonej idei fotografa zaczynajš tworzyć grupę. Społecznoœć, która musi zmierzyć się z tym samym wyzwaniem: stanšć nago na polu. To jest moment wyzwolenia się ze wstydu, ze strachu, moment, gdy ludzie zaczynajš czuć się wolni. Niewinni i pełni radoœci.

W „Nagiej Normandii" rzeczywistoœć filmowa splotła się z prawdziwš. W scenie, w której pana bohaterowie zrzucajš z siebie ubrania, wystšpili autentyczni mieszkańcy wsi.

Chciałem tę scenę nakręcić ostatniego dnia. Ale prognoza pogody była bardzo niekorzystna, więc zdecydowaliœmy na przesunięcie zdjęć o kilka dni. To były absolutnie wyjštkowe chwile. Moimi aktorami szarpały takie same wštpliwoœciami jak ich filmowymi wcieleniami. Panowało ogromnie podekscytowanie, także lęk, choć wszyscy byli już psychicznie przygotowani. Budowaliœmy te sceny powoli. Ale ludzie zrozumieli, że jest w nich niewinnoœć. I zobaczyłem, jak opada z nich napięcie. Jak się rozluŸniajš, zaczynajš zachowywać się jak dzieci, biegać po polu jak gazele. Poczuli się społecznoœciš, która coœ robi razem.

Pokazał pan zarażanie ideš ludzi, którzy czujš się słabi i odrzuceni. Czy to nie może być zjawisko groŸne?

Może. Nawet we Francji Front Narodowy wykorzystuje frustrację ludzi z prowincji, żeby zdobyć głosy. Nacjonaliœci grajš zwykle na dumie i na strachu: przed utratš pozycji, przed obcymi, przed rzekomym gwałtem czy zagrożeniem. Ale ludzie coraz mocniej to czujš. Powoli zaczynajš bać się ekstremalnych ideologii. Mieszkańcy Mele-sur-Sarthe byli otwarci i wspaniałomyœlni. Walczyli o swojš wspólnotę miłoœciš i tolerancjš. Chciałem przypomnieć, że w tym właœnie tkwi siła.

Myœli pan, że kino może dzisiaj odegrać jakšœ rolę w tworzeniu społecznej œwiadomoœci?

Jeden film nie zmieni œwiata, ale dla kogoœ może stać się ważny. Dlatego pilnuję, by w obrazach, które maluję na ekranie, zawsze było trochę œwiatła dajšcego nadzieję. Š?

Recenzja: Lekko o trudnych sprawach

Amerykański fotografik i artysta wizualny trafia do małej wioski Mele-sur-Sarthe w Normandii. Specjalizuje się w zdjęciach, na których rozbiera tłumy, i na francuskiej prowincji chce zrobić to samo. „Naga Normandia" Philippe'a Le Guaya to francuski odpowiednik takich brytyjskich filmów jak „Goło i wesoło" czy „Dziewczyny z kalendarza". Opowieœć o ludziach niedajšcych sobie rady z życiem. O farmerach, którzy się wyprzedajš i z rozpaczš słuchajš w telewizji raportów o tym, że jedzenie mięsa powoduje raka. Ich protestów nikt nie słyszy, więc rozebranie się do zdjęcia to krzyk rozpaczy. Mer jest do tego pomysłu przekonany: zrobiłby wszystko, żeby zwrócić uwagę na swoich mieszkańców. Ale jak ich namówić, by nago biegali po polu przed obiektywem?

Le Guay zapełnił ekran krwistymi postaciami (w roli mera œwietny François Cluzet, znany choćby z komedii „Nietykalni"), mnoży zabawne sytuacje, ale przede wszystkim opowiada o ludziach, którzy dotšd zajęci własnymi sprawami i zmartwieniami, nagle zaczynajš działać solidarnie. Jest przy tym „Naga Normandia" pochwałš radoœci życia, naturalnoœci, prawa do bycia sobš. Ci ludzie, którzy wbrew surowym, małomiasteczkowym regułom czy zazdroœci męża zrzucili z siebie ubranie, czujš się wyzwoleni, szczęœliwi.

Le Guay nakręcił komedię – kolejnš we francuskim kinie, które umie opowiadać o najtrudniejszych sprawach. I może właœnie w tym tkwi klucz do ostatnich sukcesów kasowych francuskich filmów. —Barbara Hollender

Sylwetka

Philippe Le Guay, reżyser, scenarzysta

Ur. w 1956 r. Studiował literaturę, a następnie reżyserię. W jego dorobku sš m.in.: kostiumowy film „Les deux Fragonard", kryminał „Trois huit", komedia „Le cout de la vie", dramat społeczny z Carmen Maurš „Kobiety z szóstego piętra", opowieœć o aktorach „Molier na rowerze".