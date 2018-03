Przeżyć piekło. „W czterech ścianach życia" od piątku w kinach

Twórca „W czterech œcianach życia" mówi Barbarze Hollender o ludziach, którzy noszš w sobie tragedię wojny. Film od pištku w kinach.

Rz: Operator, autor zdjęć m.in. do „Życia Jezusa" Dumonta, dwa razy staje za kamerš jako reżyser. Za pierwszym razem robi film o ludobójstwie w Rwandzie, za drugim – o tragedii Syrii.

Philippe Van Leeuw: Nie miałbym powodu zamieniać się w reżysera po to, żeby zrobić film o kochankach kłócšcych się w luksusowym paryskim mieszkaniu. Można o tym opowiedzieć inteligentnie, œmiesznie, czasem nawet głęboko, ale mnie to nie interesuje. Próbuję obserwować ludzi, którzy muszš zmierzyć się z sytuacjami ekstremalnymi.

Dlatego powstał „Dzień, w którym Bóg odszedł"?

Pisałem różne scenariusze od ponad 20 lat, ale kiedy skończyłem tekst o ludobójstwie w Rwandzie, zrozumiałem, że nie mogę go oddać nikomu innemu. Że sam muszę stawić czoła temu tematowi. Potem miałem jeszcze kilka projektów, dla których nie mogłem znaleŸć finansowania. Jednego bardzo żałuję. To był portret mordercy z Rwandy. Odwiedzałem go w więzieniu, zgodził się rozmawiać. Opowiadał o zbrodniach, jakich dokonał. Myœlę, że mógł powstać wstrzšsajšcy dokument o czasach, w których do głosu dochodzi œlepa nienawiœć.

Skšd wzišł się pomysł na „W czterech œcianach życia"? Czytałam, że nigdy nie był pan w Syrii.

Ale na przełomie 2010 i 2011 roku pracowałem jako operator przy filmie „Asfouri", którego akcja toczyła się w Bejrucie. Współpracownicy z Libanu opowiadali mi o tragedii wojny. Kiedy zaczšł się dramat Aleppo, pomyœlałem, że muszę coœ zrobić na ten temat. Rok póŸniej spotkałem w Paryżu znajomš operatorkę, Syryjkę. Była zrozpaczona: nie miała żadnego kontaktu z ojcem, który w Damaszku żył zamknięty w swoim mieszkaniu. Nie mógł się z niego ruszyć, bo wokół trwały walki. Wtedy napisałem szkic filmu o człowieku, który przed wojnš i kulami snajperów chowa się na strychu budynku. Ale potem pomyœlałem, że to powinna być rodzina. Wielopokoleniowa, z dziećmi.

Patrzy pan na wojnę i œmierć oczami bardzo zwyczajnych ludzi. W pana filmie nie ma polityki, religii.

To jest film o tragedii w Syrii, ale próbowałem stworzyć sytuację uniwersalnš. Taka historia mogłaby się zdarzyć w 1944 w czasie powstania warszawskiego czy w Sarajewie w latach 90.

Chciałem pokazać wojnę, nienawiœć, strach. Moi bohaterowie należš do liberalnej, wykształconej klasy œredniej. Ich mieszkanie wyglšda tak, jak mogłoby wyglšdać pani mieszkanie albo moje. Chciałem mieć pewnoœć, że widz z żadnego powodu nie zdystansuje się do nich. I że nie będzie musiał opowiadać się po żadnej ze stron konfliktu. Niezależnie od tego, skšd spadajš bomby, one niosš cierpienie wszystkim.

Pana bohaterowie w obliczu nieludzkiej sytuacji idš na kompromisy moralne. Ze strachu.

Chcę pokazać konflikt między rozsšdkiem i moralnoœciš a chęciš przetrwania. W ekstremalnych sytuacjach zaczynasz walczyć o własne życie, o własne bezpieczeństwo. Z Rwandy pamiętałem z kolei opowieœci o wojennych gwałtach. Piszšc scenariusz „W czterech œcianach życia", od poczštku miałem w głowie scenę, w której młoda kobieta zostaje zostawiona dla gwałcicieli, podczas gdy inni chowajš się w kuchni. Właœcicielka mieszkania jest kobietš, którš trudno polubić. Ale to postać tragiczna. Ona dokładnie wie, co robi. Wie, że postępuje amoralnie, ale nie umie zachować się inaczej. W czasie pracy nad tym filmem myœlałem, jak sam bym w takiej sytuacji postšpił. I nie wiem.

Zdjęcia kręcił pan w Bejrucie, choć pewnie takie mieszkanie i podwórko dałoby się zaaranżować w studiu w Belgii.

Zależało mi na prawdzie. Plenery w Syrii odpadały, więc zdecydowaliœmy się na Bejrut. Bo choć to sš dwa zupełnie inne społeczeństwa, kršg kulturowy pozostaje ten sam. Podobne jest też doœwiadczenie wojny, bo przecież Liban wcišż nosi w sobie wspomnienie œmierci i tragedii.

Pana aktorka Hiam Abbas jest z pochodzenia Palestynkš, Diamand Bou Abboud – Libankš. W filmie grajš Syryjczycy – aktorzy i uchodŸcy. Czy dla nich było to doœwiadczenie bardzo bolesne?

Było. Wszyscy opowiadali, przez co przeszli, co przecierpieli. Diamand była w czasie wojny libańskiej bardzo młoda. Odbyliœmy długš rozmowę jeszcze przed zdjęciami. Powiedziała mi, że nigdy nie zapomni potwornego poczucia osamotnienia, jakie wszyscy wtedy czuli. Obojętnoœci œwiata. Pytałem: „Na pewno chcesz grać? Wracać do tych wspomnień?". Ale ona, podobnie jak inni, chciała o tym opowiedzieć inaczej, niż robi się to w suchych telewizyjnych raportach.

Podczas festiwalu w Berlinie pana film dostał nagrodę publicznoœci.

Dzięki decyzjom Angeli Merkel Niemcy przyjęli 800 tysięcy uchodŸców. I chcš ich zrozumieć, pojšć ich tragedię. Dla mnie ważne jest też, żeby mój film obejrzano tam, gdzie uchodŸcom odmawia się prawa wstępu. Żeby zobaczono piekło, które sprawiło, że musieli wyjechać z własnego kraju. Często, jak mówi jeden z bohaterów „W czterech œcianach życia", ku ich wielkiej rozpaczy.

Ma pan następne projekty?

Przygotowuję dwa filmy. Jeden z nich chciałbym zrobić w Stanach. Będzie historiš rasisty i ksenofoba. To kolejna opowieœć, która rodzi się z mojego przerażenia œwiatem.

Film, który porusza do głębi

Choć kamera nie opuszcza „czterech œcian" damasceńskiego mieszkania, to jest wstrzšsajšcy film o wojnie. O ludziach, którzy zostajš postawieni w sytuacji ekstremalnej. O strachu, o chęci przeżycia, o cenie za przetrwanie.

Jedno mieszkanie w zbombardowanym domu. Rodzina z klasy œredniej. Matka, troje dzieci w różnym wieku. Najstarsza córka z narzeczonym. Stary ojciec. Przygarnięta sšsiadka – dziewczyna z małym dzieckiem, której mšż właœnie powiedział, że wieczorem ucieknš z kraju. Ale jeszcze poszedł do pracy. Z domu nie można wyjœć, bo podwórko jest ostrzeliwane przez snajpera, strach nawet podejœć do okna. A do domów wdzierajš się ludzie hieny okradajšcy mieszkania i gwałcšcy kobiety.

W „Czterech œcianach życia" jest wszystko: tragedia ludzi zmuszonych do emigracji z własnego kraju, dramat tych, którzy zostajš. Wojna, która odbija się w psychice. Każe wybierać między zachowaniem zakodowanych zasad moralnych i etycznych a żšdzš życia i ochrony swoich najbliższych. Człowieczeństwo wystawione na próbę. Nic tu nie jest proste, jednoznaczne. Film Philippe'a van Leeuwa porusza do głębi. Zostawia w widzu obraz tragedii. Piekła wojny w zwyczajnym mieszkaniu. —Barbara Hollender

Sylwetka

Philippe Van Leeuw, reżyser, operator, scenarzysta

Urodzony w Brukseli w 1954 roku, dziœ mieszka w Paryżu. Operator, który jako reżyser zadebiutował w 2009 roku filmem „Dzień, w którym Bóg odszedł" o dziewczynie Tutsi w czasie ludobójstwa w Rwandzie. Za „W czterech œcianach życia" dostał m.in. Label Cinema Award i belgijskie nagrody Magritte.