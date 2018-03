W poniedziałek premiera dramatu psychologicznego „Victoria" opowiadajšcego o rozpadzie rodziny z powodu zdrady.

Victoria (Maria Pakulnis) i Arthur (Jan Frycz) sš szczęœliwym małżeństwem z prawie 30-letnim stażem. On jest wziętym pisarzem, ona – niegdyœ utalentowana poetka – zajmuje się obecnie głównie sprawami męża. Pewnego dnia przychodzi do nich Claudia (Olga BołšdŸ), by zrobić wywiad z Arthurem. Jest niemal w wieku ich córki Susanny (Michalina Łabacz).

„Tam, skšd pochodzę, dziewczyny sš wychowywane, żeby być dobrymi żonami i matkami. A jeœli chcesz coœ więcej, musisz zawalczyć. Przyjšć twarde reguły gry" – mówi Claudia do Victorii, dodajšc: „Zwišzek, który polega na wzajemnym wykorzystywaniu, należy do najbardziej trwałych". A ona marzy w dodatku o własnej pisarskiej karierze.

– Wystarcza jej pięć dni, by znalazła wszystkie pęknięcia, niedoskonałoœci w tej zdawałoby się mocnej strukturze małżeństwa i rodziny – zauważa Ewa Pytka, reżyserka. – Mężczyzna wymyœla sobie nowe życie, „załapuje się" na pocišg do młodoœci i próbuje zaczšć wszystko od nowa. To schemat powielany od setek lat, a zarazem opowieœć o czasach, w których żyjemy. Łatwiej dziœ zastšpić kogoœ „opatrzonego" kimœ nowym, niż pracować nad starš relacjš. Wspólne jest nam wszystkim poczucie œmiertelnoœci, które dopada i bohatera sztuki. Mężczyzna czuje ostatniš już szansę, by zapomnieć, jak bardzo się starzeje. Kochanka ma być przepustkš, dzięki niej ma 20 lat mniej. Wie też, że jest œmieszny, bo sytuację, która jest jego udziałem, widział wczeœniej u przyjaciela.

Sztuka została napisana w 1995 roku i od razu odniosła sukces. Grana była w 40 krajach na œwiecie, w tym na Broadwayu i West Endzie. Jej autorka Joanna Murray-Smith (ur. 1962) pochodzi z Australii i jest nie tylko autorkš ponad 20 sztuk teatralnych, ale także scenarzystkš filmowš i dziennikarkš.

W Polsce na podstawie jej sztuki Krystyna Janda zrealizowała spektakl „Kobiety w sytuacji krytycznej" w Teatrze Polonia (2012), a ostatnio komedia „Gatunek żeński" została wystawiona przez Bartłomieja Wyszomirskiego w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

W oryginalne sztuka nosi tytuł „Honor". W przekładzie Anny Wołek uzyskała podwójny sens – jako „Victoria".

– Żonie udało się przekuć kryzys w zwycięstwo – uważa Ewa Pytka. – Potrafiła skonfrontować się z lękiem i wygrać. Wróciła do tego, co w sobie szanowała, lubiła. Poezji, którš w sobie miała. Paradoksalnie też, młoda kobieta, która uwiodła jej męża, jest równoczeœnie pełna podziwu dla niej. I to jest niebywałe. Ta sztuka jest także o bardzo współczesnym problemie, o błšdzeniu między potrzebš wolnoœci a potrzebš bezpieczeństwa.

Autorka sztuki nie okreœliła przestrzeni zdarzeń, w dramacie sš tylko dialogi bohaterów podzielone na sceny, nie ma żadnych sugestii co do miejsca akcji.

– Żeby wyjœć poza mały realizm, chciałam, by przestrzeń nadała historii dodatkowego, metaforycznego wymiaru – wyjaœnia reżyserka. – Scenografowie, Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, stworzyli trzy przestrzenie. Poczštkowa – stabilna, mocna, zbudowana na pionowej konstrukcji biblioteki – póŸniej jest dekonstruowana. Tam, gdzie mieszka Claudia, a potem znajduje się w niej i Arthur, to przestrzeń kompletnie tymczasowa. I trzecia – eksterytorialna, wielkiej niewygody. Po zdradzie spotykajš się w niej ojciec z córkš, kochanka z żonš i córkš, czyli dawnš koleżankš ze studiów.

Ważne sš też tu kostiumy zaprojektowane przez Zofię de Ines. Na poczštku małżeństwo jest ubrane monochromatycznie. Z czasem, po zdradzie, zaczynajš nabierać kolorów.