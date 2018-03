"Lady Bird": Marzenia zbuntowanej nastolatki

Nominowane do Oscara Saoirse Ronan i Laurie Metcalf w „Lady Bird”, film od pištku w kinach.

„Lady Bird" ma pięć nominacji do Oscara, tak reżyserka Greta Gerwig wchodzi na hollywoodzkie salony.

Jest pištš kobietš, która dostała nominację do Oscara w kategorii najlepszej reżyserii. W przeszłoœci podobny honor spotkał tylko Linę Wertmüller (1976), Jane Campion (1993), Sofię Coppolę (2003) i Kathryn Bigelow (2009 i 2012).

32-letnia Greta Gerwig dostała w tym roku również innš nominację, za scenariusz. Poza tym jej „Lady Bird" znalazło się wœród pięciu tytułów uznanych za najlepszy film roku. Członkowie Akademii wyróżnili też dwie jej aktorki: Saoirse Ronan i Laurie Metcalf. A przecież to pierwszy film samodzielnie przez niš wyreżyserowany.

Urodziła się w Sacramento, w Kalifornii. Matka pielęgniarka, ojciec konsultant finansowy. Katolicka szkoła z mundurkami i ostrym rygorem. A Greta miała rogatš duszę. I wcale nie marzyła o pobliskim Hollywood. Miała 16 lat, gdy uciekła do Nowego Jorku, gdzie zachłysnęła się inteligenckš atmosferš tej metropolii. Szybko porzuciła marzenia o tańcu, studiowała literaturę angielskš i filozofię w Barnard College, chciała zostać pisarkš.

Artystka niezależna

Jeszcze w czasie nauki spotkała Joe Swanberga. W 2006 roku zagrała w jego „LOL", potem też w kolejnych filmach, a w 2006 roku razem wyreżyserowali „Noce i weekendy". Greta Gerwig pisała też scenariusze. Weszła w œrodowisko artystów spod znaku kina niezależnego, niskobudżetowego, realistycznego, często powstajšcego w wyniku improwizacji, opartego na błyskotliwych dialogach i przede wszystkim portretujšcego pokolenie 20-, 30-latków.

Znalazła się zatem w kręgu takich twórców jak bracia Duplass, Andrew Bujalski czy Noah Baumbach. We „Frances Ha" Baumbacha stworzyła postać dla jej pokolenia kultowš. Dziewczynę, która niby żyje na luzie: spotyka się ze znajomymi, gada, czasem zapali papierosa, czasem przeœpi się z jakimœ facetem albo wyjedzie na dwa dni do Paryża. Ale choć ma sto pomysłów na minutę, tak naprawdę nie bardzo wie, co ze sobš zrobić. Baumbach portretował wielkomiejskie œrodowisko hipsterów, ludzi idšcych pod pršd, szczycšcych się niezależnoœciš. Inteligentnych, błyskotliwych, ale zagubionych, dryfujšcych przez życie bez poczucia stabilizacji.

W „Lady Bird" Greta Gerwig wróciła do podobnych klimatów z poczštku XXI wieku. Zrobiła film częœciowo autobiograficzny. Tytułowa 17-latka mieszka w Sacramento, jej matka jest ciężko pracujšcš pielęgniarkš, ojciec stracił pracę, cierpi na depresję, ale dla córki jest podporš. A ona ma tę samš co Greta rogatš duszę. Marzy o studiach w Nowym Jorku, choć rodziny na to nie stać. Buntuje się przeciwko katolickiej edukacji i przeciwko oschłej i nietolerancyjnej matce, która wie, czego od córki oczekuje. „Chcę, żebyœ była najlepszš wersjš siebie" – mówi. „To właœnie jest moja najlepsza wersja" – odpowiada Lady Bird. Zapis ich relacji jest jednym z atutów filmu.

Poza tym sš inteligentne dialogi, œwietna przyjaciółka, „Biedroneczka", wybitna Laurie Metcalf w roli matki, sytuacje zmieniajšce się jak w kalejdoskopie, mnóstwo małych, codziennych obserwacji i szczeroœć. Wszystko to sprawia, że „Lady Bird" staje się czymœ więcej niż kolejnš historyjkš o trudnym dojrzewaniu. To opowieœć o szukaniu własnej drogi w œwiecie, który nie jest ani przyjazny, ani tak otwarty dla dziewczyny, której marzenia wykraczajš poza jej miasto, œrodowisko, tradycję rodzinnš. A jednak to miasto i ta rodzina będš w niej zawsze, bo pierwsze miejsce i najbliżsi ludzie tworzš matrycę, które potem sami wypełniamy. Z czasem je doceniamy i za nimi zatęsknimy.

Oscarowe typy

Sukcesy „Lady Bird" to znak czasu. Od kilku lat Akademicy dostrzegajš kino niezależne. W ubiegłym roku oscarowš konkurencję wygrał „Moonlight", magiczny film rozgrywajšcy się w œrodowisku Afroamerykanów. Teraz, w czasach #metoo i buntu kobiet, członkowie Akademii œmielej sięgnęli po kino kobiety o kobietach. Czy Gerwig ma szansę na statuetkę? Wydaje się, że ostateczna walka rozegra się pomiędzy „Kształtem wody" Guillermo del Toro i „Trzema billboardami za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha.

Ja trzymam kciuki za ten drugi film. I chyba trudno liczyć na niespodziankę. Dziennikarka brytyjskiego „Guardiana" Hadley Freeman przypomina, że obraz o relacjach dwóch kobiet ostatnio dostał Oscara w 1983 roku. To były „Czułe słówka" i – jak zaznacza Freeman – jedna z tych kobiet musiała umrzeć. W „Lady Bird" nikt nie umiera, ale może któraœ z jej pięciu nominacji zamieni się w statuetkę? Ta dla Laurie Metcalf?

W niedzielny wieczór Greta Gerwig, dziewczyna z Sacramento, która pokochała Nowy Jork, będzie wchodziła do Dolby Theatre wœród gwiazd Hollywoodu. Miejmy nadzieję, że następnego dnia zrzuci z siebie oscarowš kreację i z powrotem włoży zwyczajne, porwane dżinsy.