Bardzo ostra gra królowej hazardu

„Gra o wszystko" – nie do końca udany miks kina biograficznego, kryminału z dramatem psychologicznym.

To ekranizacja autobiograficznej ksišżki napisanej przez kobietę, której zeznania przed sšdem w Los Angeles kilka lat temu œledziło z niepokojem wielu tuzów Hollywood, sportu i biznesu. Molly Bloom, zbieżnoœć z postaciš z „Ulissesa" Jamesa Joyce'a przypadkowa, zanim została „królowš pokera" była dobrze zapowiadajšcš się narciarkš. Jej marzenia o olimpijskim medalu rozwiała kontuzja.

Wyjechała do Los Angeles, tam pracowała w nocnym klubie, naganiajšc bogatych klientów do nielegalnego kasyna. Z czasem jej ambicje wzrosły: otworzyła własny salon, w którym stawki liczono w tysišcach dolarów, a klientami były m.in. takie aktorskie sławy, jak Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Ben Affleck, Matt Damon, tenisiœci, liczni biznesmeni, a także mafiosi.

Przez kilka lat dorobiła się fortuny. Jej działalnoœć przerwało FBI, została aresztowana i postawiona przed sšdem. Z czasem napisała autobiografię. Jej sfilmowania podjšł się uznany scenarzysta Aaron Sorkin („Ludzie honoru", „Prezydent – miłoœć w Białym Domu", „Wojna Charliego Wilsona", „Moneyball", „The Social Network", „Steve Jobs") – wybitny specjalista od przekładania na język filmu biografii autentycznych postaci.

W „Grze o wszystko" już na poczštku poznajemy finał całoœci (akcja FBI). Właœciwa opowieœć rozgrywa się w retrospekcjach, gdy Molly opowiada o życiu adwokatowi (Idris Elba), którego nie zachwyca propozycja podjęcia się obrony.

Debiutujšcy w roli reżysera Sorkin nie do końca się sprawdził. Zbyt mocno przywišzał się do własnego tekstu, za bardzo kocha to, co napisał, za mało wierzy w silę obrazu, nie umiejšc powstrzymać się od jego komentowania. W rezultacie film trwa aż 140 minut, wywołujšc uczucie znużenia.

Głównš rolę œwietnie zagrała Jessica Chastain. Jej specjalnoœciš stały się ostatnio role autentycznych postaci, kobiet silnych, niezależnych, które nie tylko urodš, ale przede wszystkim inteligencjš, sprytem, błyskotliwoœciš walczyły z powodzeniem o wysokš pozycję w zdominowanym przez mężczyzn œwiecie. Takš była polityczna lobbystka Elizabeth Sloane w „Sama przeciw wszystkim" i Antonina Zabińska, ukrywajšca uciekinierów z getta żona dyrektora warszawskiego zoo w „Azylu". Jej Molly Bloom nie jest tylko oszustkš wykorzystujšcš naiwnoœć bogaczy. To kobieta, dla której (za sprawš ojca – Kevin Costner) sukces jest wszystkim. Gdy los zdecydował o końcu sportowej kariery, stworzyła – właœciwie z niczego – doskonale prosperujšce imperium hazardu.

