Sally Potter w Łodzi

Brytyjska reżyserka Sally Potter przyjedzie w połowie lipca do Polski. Będzie gościem odbywającego się w Łodzi festiwalu filmowego Transatlantyk, gdzie odbędzie się retrospektywa jej twórczości. Potter odbierze też podczas tej imprezy prestiżową, jubileuszową nagrodę FIPRESCI 93 i poprowadzi Master Class czyli swoją lekcję mistrzowską.

Sally Potter jest artystką wszechstronną. To scenarzystka, reżyserka filmów krótkich, dokumentów i obrazów fabularnych. To również aktorka, kompozytorka, wokalistka, choreografka. A wreszcie społeczna aktywistka. Kinem interesowała się od wczesnych lat, pierwszy filmik zrealizowała jako czternastolatka. Międzynarodowej widowni dała się poznać mając lat trzydzieści, w roku 1979, jako autorka 45-minutowego „Thrillera”. W 1983 roku zrealizowała pełnometrażowy debiut - eksperymentalny dramat „The Gold Diggers”. Prawdziwy rozgłos przyniósł jej jednak pochodzący z 1992 roku „Orlando” - śmiała adaptacja powieści Virginii Wolf, ze znakomitą kreacją Tildy Swinton. Film ten zdobył liczne nagrody (m.in. Europejską Nagrodę Filmową dla filmowej nadziei i dwie nominacje do Oscara). Będą go mogli obejrzeć widzowie Transatlantyku. W programie jej retrospektywy znalazły się również inne jej obrazy: „Lekcja tanga”, „Tak”, „Ginger i Rosa”, a wreszcie ostatnie „Party”.

Poniżej dalsza część artykułu

Nagroda „FIPRESCI 90+” pierwszy raz została przyznana kilku wybitnym reżyserom z okazji 90-lecia Federacji i od tej pory jest przyznawana co rok najciekawszym aartystom kina. Do tej pory dostali ją m.in. Andrzej Wajda, Jean-Jacques Annaud, Costa-Gavras, Nanni Moretti, Alan Parker, Goran Paskaljević, Edgar Reitz, Ettore Scola, Béla Tarr, Margarethe von Trotta. W ubiegłym roku podczas festiwalu Transatlantyk otrzymała ją Lucrecia Martel.

FIPRESCI 90+ będzie przyznawana aż do setnych urodzin międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych.