Sławomir Idziak zaprasza na Film Spring Open

Otwarte są już zapisy na międzynarodowe warsztaty Film Spring Open, które odbędą się w drugiej połowie października w Krakowie.

- W kinie trzeba nadążać za nowoczesnością - mówi Sławomir Idziak, wybitny operator filmowy, autorem zdjęć do ponad 50 filmów. m.in. Krzysztofa Kieślowskiego („Niebieski”, „Podwójne życie Weroniki”, „Krótki film o zabijaniu”, „Przejście podziemne”, „Blizna”), Krzysztofa Zanussiego (m.in. „Bilans kwartalny”, Imperatyw”, „Rok spokojnego słońca”, „Kontrakt”) i Andrzeja Wajdy („Dyrygent”). Artysta, który pracował w Niemczech, we Włoszech, Francji, Irlandii, Australii, Finlandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Islandii. W USA był operatorem „Gattaki - szoku przyszłości”, „Dowodu życia” Taylora Hackforda. Za zdjęcia do „Helikoptera w ogniu” Ridleya Scotta , dostał nominację do Oscara. Jednym z największych hitów, w jakich uczestniczył, jest „Harry Potter i Zakon Feniksa”. Podczas zdjęć do „Bitwy Warszawskiej 1920” zyskał doświadczenie w pracy w technologii 3D. A dzisiaj jego pasją są właśnie warsztaty Film Spring Open. Co roku około trzystu uczestników bierze udział w wykładach, warsztatach, pokazach filmów i spotkaniach z twórcami oraz realizuje swoje projekty filmowe. Zawsze pod kierunkiem wybitnych artystów.

W Krakowie, twórcy będą mieli okazję do eksperymentowania z różnymi formatami filmowymi, korzystając ze sprzętu filmowego 50 partnerów technologicznych warsztatów – najlepszych dzisiaj na świecie marek.

Organizatorzy zapraszają do udziału reżyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów, montażystów, realizatorów dźwięku, kompozytorów, specjalistów VFX, animatorów, programistów, Youtuberów, producentów oraz inne profesje filmowe, włączając w to kostiumografów czy charakteryzatorów.

- Przyszłość realizacji filmów fabularnych to budowa systemów pozwalających na łączenie elementów wirtualnych i live w czasie rzeczywistym - mówi Slawomir Idziak. - Plenery Film Spring Open od lat trzymają rękę na pulsie zmian i nowych technologii, dlatego wiemy, że przyszłość to nie tylko nowy model produkcji, który promujemy, ale także wirtualne studio w Cinebusie. Ponadto będziemy namawiali naszych uczestników, żeby eksperymentowali z VR w różnych gatunkach jak np. film dokumentalny. Dynamicznie rozwijający się e-commerce to także pole do rozwiązań w technologiach VR i AR.

Na uczestników, jak co roku, czekają grupy twórcze, których tematyka obejmuje: scenariusze, teledyski, filmy dokumentalne, filmy reklamowe, VR i AR, prewizowanie filmów fabularnych, CGI i nowoczesny montaż, nowy model produkcji, interakcyjne formy narracji audiowizualnej, filmowanie w trudnych warunkach, twórczość internetową.

