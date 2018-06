Nagrodzony na festiwalu w Cannes film Pawła Pawlikowskiego trafi do kin w USA tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dystrybutor ma nadzieję powalczyć o nagrodę Akademii Filmowej.

O tym, że "Zimna wojna" wejdzie do amerykańskich kin 21 grudnia, poinformował branżowy serwis Deadline w USA - pisze Onet. Dystrybutorem filmu będzie Amazon.

Data jest kluczowa. W grudniu do amerykańskich kin wchodzą filmy, których dystrybutorzy liczą na zauważenie podczas sezonu oscarowego. "Zimna wojna", jako film polskojęzyczny, musi zostać wystawiony do Oscarów przez Polskę, ale - jak podkreśla Deadline - studio Amazon właśnie bardzo na to liczy.