"Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego w Cannes!

Wielki sukces Pawła Pawlikowskiego i polskiego kina. „Zimna wojna” - zrealizowana przez twórcę „Idy” będzie w tym roku walczyła o Złotš Palmę canneńskš. To pierwszy od 37 lat – od czasu „Człowieka z żelaza” – wyłšcznie polski film, który dostał się do konkursu głównego tego prestiżowego festiwalu. W 2002 roku Złotš Palmę dostał polsko-francuski „Pianista” Romana Polańskiego.

„Zimna wojna” to – jak zapowiadał Paweł Pawlikowski – opowieœć o trudnej miłoœci dwojga ludzi, którzy nie potrafiš ze sobš być i jednoczeœnie nie mogš być bez siebie. Ale sama historia miłosna to byłoby za mało dla tego reżysera. Akcja filmu toczy się w Polsce lat 50. i 60. XX wieku. Historia odciska się na losach ludzi. W ich rolach głównych wystšpili Tomasz Kot i Joanna Kulig, partnerujš im m.in. Agata Kulesza i Borys Szyc.

Tegoroczny festiwal otworzy film Asghara Farhadiego „Wszyscy wiedzš” z Penelopš Cruz i Javierem Bardem.

Kto jeszcze będzie walczył o Złotš Palmę? W konkursie, jak zawsze, sš nowe filmy wielkich sław, m.in. Jeana-Luca Godarda (“The Picture Book”), Jia Zhang-Ke (“Ash Is Purest White”), Spike’a Lee (“BlacKkKlasman”), Matteo Garrone („Dogman”), Stéphane’a Brizé („At War”), Kore-Edy Hirokazu („Shoplifters”).

W programie sš również filmy dwóch artystów, którzy w swoich krajach sš represjonowani: „Three Faces” Jafara Panahiego i „Summer” Kiriła Sieriebriennikowa.

Jak zwykle w Cannes niewiele filmów konkursowych sygnowanych jest przez kobiety-reżyserki. Nowe obrazy zaprezentujš tu Nadine Labaki („Capernaum”), Alice Rohrwacher („Lazzaro Felice”) oraz Eva Husson („Girls of the Sun”).

Festiwal odbędzie się w tym roku w dniach 8-19 maja.