Dziesięć filmów powalczy o główną nagrodę Netii Off Camery

W rozpoczynajšcym się 27 kwietnia festiwalu Netia Off Camera o Krakowskš Nagrodę Filmowš powalczy dziesięć tytułów. Nagroda ta – oszałamiajšco wysoka – to 100 tysięcy USD.

Konkurs główny Off Camery nosi nazwę „Wytyczanie drogi” i mogš do niego zostać zakwalifikowane jedynie debiuty i drugie filmy reżyserów, a całoœć jest częœciš projektu „Obraz œwiata/Œwiat w obrazach”.

W tym roku, po raz pierwszy w historii o krakowskš nagrodę powalczš aż dwa polskie filmy: obraz bardzo utytułowany – zdobywca gdyńskich Złotych Lwów i dziesięciu Orłów czyli „Cicha noc” Piotra Domalewskiego oraz „Wieża. Jasny dzień” uhonorowanej w Gdyni nagrodš za reżyserię Jagody Szelc. Oba sš już znane polskiej publicznoœci.

Bardzo ciekawie prezentujš się również inne zakwalifikowane do „Wytyczanie drogi” tytuły.

W pełnometrażowym debiucie „Unwanted” Edon Rizvanolli wraca do bolesnych doœwiadczeń zwišzanych z wojnš na Bałkanach. Każdy z bohaterów skrywa tu mroczny sekret, niezwykle trudno jest zapomnieć, przebaczyć, pokonać traumę.

W opowiadajšcej o emigrantach „Lemonade” rumuńska reżyserka Ioan Uricaru mierzy się z mitem Stanów Zjednoczonych jako krainy sukcesu i wielkich możliwoœci.

Drugi pełnometrażowy film Iram Haq „Co powiedzš ludzie” to opowieœć o różnicach kulturowych między œwiatem zachodnim a Œrodkowym Wschodem. Haq stara się przypomnieć, że ważniejszy niż sprzeczne ideologie jest szacunek dla różnych porzšdków obyczajowych i „innego”.

„The Reports on Sarah and Saleem” w reżyserii Muayada Alayanto to z kolei historia zakazanej politycznie i kulturowo miłoœci Żydówki i Palestyńczyka.

W filmie “Love After Love” Russella Harbaugha pobrzmiewajš echa twórczoœci Johna Cassavetesa. Punktem wyjœcia nie jest jednak życie, a œmierć i żałoba. Musi sobie dać radę z nimi radę mężczyzna, który został sam z dwoma synami.

„Montana”, debiutant izraelskiej reżyserki Limor Shmili, jest intymnym portretem kobiet, które nie godzš się na to, by być dłużej ofiarami, chcš decydować o własnym życiu.

W „Retablo” Peruwiańczyka Alvaro Delgado Aparicio krajobrazy peruwiańskiej wioski kontrastujš z emocjami, jakie kotłujš się w głowie młodego bohatera. Wreszcie „Revenge” to pełnometrażowy debiut Coralie Fargeat, w którym reżyserka rozprawia się z toksycznymi męskimi postawami i normami patriarchalnego systemu, gdy jej bohaterka z ofiary zamienia się w brutalnš „boginię wendety”.

Festiwal potrwa do 6 maja.