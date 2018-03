Czy Holoubek był złym człowiekiem

Był jednym z największych polskich artystów. W marcu minęło 10 lat od jego œmierci. „Niedziela z rolami Gustawa Holoubka” w najbliższš, Wielkanocnš Niedzielę w TVP Kultura. Poczštek o 17.15.

– Jestem szczerze rad, gdy ktoœ dostrzega, że myœlę. Przypisywana mi cecha intelektualisty wynika prawdopodobnie z tego, że na scenie staram się sprostać zapotrzebowaniu widza i być z nim w cišgłym kontakcie – mówił aktor „Rzeczpospolitej” w jednym z wywiadów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Urodzony w 1923 roku w Krakowie tam też skończył PWST i po raz pierwszy pojawił się na scenie Starego Teatru w 1947 roku. W filmie debiutował w roku 1953 rolš Feliksa Dzierżyńskiego w obrazie „Żołnierz zwycięstwa”. Zwišzany był z wieloma teatrami m.in. Dramatycznym w Krakowie oraz warszawskimi: Polskim, Dramatycznym, Narodowym, Ateneum. Dyrektorował Teatrowi Dramatycznemu za czasów jego œwietnoœci w latach 70. i 80.

– Ta szczególna właœciwoœć, jakš dysponuje Gustaw Holoubek, cišgle jest dla mnie tajemnicza i wspaniała. – mówił Jerzy Jarocki „Rzeczpospolitej”. – Szczególna moc rozszerzania pojemnoœci granych przez siebie postaci. Od Fantazego w Katowicach poczynajšc, przez Konrada w „Dziadach”, szekspirowskiego Leara, a nawet współczesnego Superiusza w „Pieszo” – stosuje tę szczególnš „heroizację”. Do historii przeszedł jako Gustaw-Konrad w legendarnych „Dziadach” Kazimierza Dejmka z 1967 roku.

Wœród ponad 300 ról, które zagrał, było ponad 50 filmowych. Stworzył kreacje w obrazach Wojciecha Jerzego Hasa m.in. „Pętla”, „Pożegnanie” i Tadeusza Konwickiego „Salto”, „Jak daleko stšd, jak blisko” i „Lawa”. Był także prezesem SPATIF-u, ZASP-u, senatorem, wykładowcš na warszawskiej PWST. Do tego miłoœnik piłki nożnej. Mistrz anegdoty. W filmie „Słońce i cień” zrealizowanym w 2007 roku przez syna aktora, Jana, mówił do swojego przyjaciela Tadeusza Konwickiego:

- Powiedziałeœ stosunkowo niedawno, że czujesz się tak jakbyœ był moim bratem. Otóż jest to dla mnie zaszczytne bardzo i chciałbym ci odpłacić tym samym. Mogę cię zapewnić o swoim braterstwie w stosunku do ciebie. Ale jest coœ, co nas różni bardzo - ty kochasz koty, a ja nie lubię kotów. Zapewniałeœ mnie pół życia, że twój kot Iwan jest tak inteligentny, że nawet podpowiada ci, co masz pisać. Odwiedziłem cię wreszcie. Iwan nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Poszedł sobie gdzie indziej. Aż nagle wskoczył mi na kolana i wtedy ty powiedziałeœ: „Musisz być bardzo złym człowiekiem, bo Iwan nigdy tego nie robi”.

Na pytanie jak będzie w przyszłoœci polski teatr za 30 lat mówił „Rzeczpospolitej”:

– Nie mam pojęcia. Ale jego trwanie nie ulega żadnej wštpliwoœci. Wszyscy próbujemy, choć każdy na swój sposób, uciekać do nieistniejšcej rzeczywistoœci. Natura teatru dotyka nas nieustannie w życiu codziennym, tak często marzymy o byciu kimœ innym niż jesteœmy. Żałujemy, że straciliœmy kolejny dzień, jakšœ szansę. Aktorstwo nie jest niczym innym tylko kompensacjš własnej ułomnoœci.

O Gustawie Holoubku i jego rolach opowiadajš: Magdalena Zawadzka, Jan Holoubek, Janusz Majewski, Andrzej Strzelecki, Wiesław Ochman i Marian Opania.

Uzupełnieniem „Niedzieli z ” będzie film „Awatar, czyli zamiana dusz” zrealizowany przez Janusza Majewskiego (poczštek emisji o 18.10) oraz dokument „Słońce i cień” (poczštek emisji o 19.20).