Czy Yoko Ono spowodowała rozpad The Beatles

Współtwórca – obok Paula MacCartneya – sukcesu zespołu wszech czasów – The Beatles. John Lennon, człowiek, który stał się legendš.

Był liderem, miał najsilniejszš osobowoœć spoœród członków zespołu i skłonnoœć do niefrasobliwych, kontrowersyjnych wypowiedzi. W jednym z wywiadów powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że w Wielkiej Brytanii Beatlesi sš popularniejsi od Jezusa, z czego tłumaczył się w kolejnym wywiadzie, by uciszyć burzę, która się wówczas rozpętała po jego słowach – zwłaszcza w konserwatywnych USA.

- Był jednym z tych ludzi, o których wiadomo, że nigdy nas nie zawiodš – mówi w filmie Damien Hearst, artysta.

John Lennon urodził się 9 paŸdziernika 1940 roku w Liverpoolu. Miał zaledwie dwa lata, gdy rodzinę porzucił ojciec. Matka wkrótce oddała Johna na wychowanie cioci. W czasach szkolnych był buntownikiem zafascynowanym Elvisem Presleyem. Majšc 17 lat założył zespół „The Quarry Men” i zaraz potem poznał MacCartneya, który dołšczył do zespołu. W nowym składzie jako Beatlesi zaczęli występować w klubie „Cavern”, gdzie dostrzegł ich właœciciel sklepu płytowego Brian Epstein i w krótkim czasie wykreował na œwiatowe gwiazdy.

Lennon był dwukrotnie żonaty. Yoko Ono, z którš był aż do końca, poznał w 1966 roku. Miała wtedy 33 lata, on — 26. Dla niej złamał niepisanš umowę Beatlesów i przyprowadzał jš na sesje nagraniowe do studia. Nieufnoœć przyjaciół wobecwybranki nie zniechęciła Johna. Wielbicielki Beatlesów oskarżały Yoko o spowodowanie rozpadu zespołu. Pod wpływem nowej partnerki Lennon zaczšł angażować się w politykę, w końcu zwrócił nawet otrzymany zaszczytny Order Imperium Brytyjskiego, protestujšc w ten sposób przeciw poparciu przez Wielkš Brytanię wojny w Wietnamie. „Miłoœć i pokój” – stały się hasłami, które przekładał także na treœć swoich utworów. „Œwiat się nie skończył z epokš Dzieci – Kwiatów” – powtarzał Lennon. Miał ogromny wpływ na młodzież, ale zauważano też, że znacznie więcej mówi, niż działa.

Choć nie wszystko układało się dobrze między Johnem, a Yoko, a wieœć o romansie Johna z sekretarkš May Pang niosła się lotem błyskawicy — byli ze sobš aż do tragicznej œmierci Lennona w 1980 roku.

Premiera dokumentu koncentrujšcego się na społecznej i politycznej działalnoœci muzyka - „Ikony muzyki – John Lennon” z wieloma fragmentami archiwaliów, w poniedziałek 26 marca o 18.40 w TVP Kultura.