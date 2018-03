Dziesięć Orłów dla "Cichej nocy"

To była dwudziesta, jubileuszowa edycja Orłów. I wielki triumf jednego filmu. Niemal komplet nagród zebrała „Cicha noc” Piotra Domalewskiego – bolesna, ale zrealizowana z dużš czułoœciš wiwisekcja współczesnej rodziny mierzšcej się z codziennoœciš na polskiej prowincji. Poza Orłem dla najlepszego filmu roku, młody reżyser odebrał laury za reżyserię, scenariusz, a także dla odkrycia roku.

- Trudno mi powiedzieć, co w tej chwili przeżywam – mówił Piotr Domalewski odbierajšc najważniejsze trofeum wieczoru. - Dziękuję wszystkim, którzy mi umożliwili zrobienie tego filmu. Chodziłem ze scenariuszem do wielu producentów, nie wszyscy tak optymistycznie się do niego odnieœli jak szef studia Munka Jerzy Kapuœciński. Ale im też dziękuję, bo krzepła wtedy we mnie œwiadomoœć, co naprawdę chcę zrobić. Więc ta droga też mi pomogła. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli. To jest nagroda dla wszystkich, którzy mi pomogli. Zawsze powtarzam, że film to praca zbiorowa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wczeœniej, trzymajšc w ręku statuetkę za najlepszy scenariusz, stwierdził: - Życie pisze najlepsze scenariusze. Dziękuję wszystkim osobom, które się w Kramkowie gromadzš przy wigilijnym stole, bo duża częœć dialogów jest inspirowana tym, jak oni mówiš.

A innym razem, gdy został wywołany na scenę by odebrać Nagrodę Publicznoœci, zażartował: - Ja sobie z tej okazji kupiłem garnitur. Pomyœlałem, że w starym wyglšdam jak kelner. Teraz czuję się jak kelner z drogiej restauracji. Ale dziękuję państwu, że się opłaciło.

To zresztš nie jest koniec Orłów dla „Cichej nocy”. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej uhonorowali również swomi nagrodami trójkę aktorów z tego filmu: Dawida Ogrodnika za rolę pierwszoplanowš, oraz Agnieszkę Suchorę i Arkadiusz Jakubika za role drugoplanowe. Ten ostatni aktor pokłonił się ze sceny swojej siedzšcej na widowni matce: - Miałem dziewięć lat, gdy mój ojciec wyjechał za granicę pracować i zawsze będę pamiętał, że to ona mnie wychowała.

Kolejny Orzeł „Cichej nocy” powędrował do Piotra Sobocińskiego Juniora za najlepsze zdjęcia.

- Kiedy przygotowywaliœmy ten film, to obiecywaliœmy sobie, że to nie będš zdjęcia na nagrodę - zażartował operator nawišzujšc do skromnoœci filmowych obrazów, po czym w piękny sposób wspomniał swojego ojca, wspaniałego operatora Piotra Sobocińskiego: - 26 marca to dla mnie ważny dzień. Dokładnie 17 lat temu odszedł mój ojciec. Chyba wtedy pomyœlałem, że może będę operatorem.

Ostatni Orzeł „Cichej nocy” powędrował do specjalistów od dŸwięku: Jerzego Murawskiego, Kacpra Habisiaka i Marcina Kasińskigo.

Pozostałe filmy musiały zadowolić się niewieloma laurami, które jeszcze pozostały. Nagrodę za najlepszš rolę pierwszoplanowš dostała Magdalena Boczarska za rolę Michaliny Wisłockiej w „Sztuce kochania” Marii Sadowskiej.

- Chyba nie przez przypadek ten film powstał właœnie teraz - powiedziała aktorka na scenie. - Miœka wiedziała, że jest teraz polskim kobietom bardzo potrzebna i myœlę, że patrzy z góry.

Członkowie Akademii nagrodzili też statuetkš muzykę napisanš do tego filmu przez Krzesimira Dębskiego. Muzyk swojego Orła zadedykował „kobietom w Polsce, które wcišż jeszcze walczš o swoje prawa”.

Œwietna, nominowana do Oscara i do Złotego Globu animacja Doroty Kobieli i Hugh Welchmana „Twój Vincent” została uhonorowana dwoma Orłami – za scenografię Matthew Buttona, Piotra Dominiaka, Marii Duffek i Rafała Waltenbergera oraz za montaż Doroty Kobieli i Justyny Wierszyńskiej.

Nagroda za kostiumy przypadła Cristobalowi Pidre, Florence Scholtes oraz Małgorzacie Zacharskiej za „Marię Skłodowskš- Curie”.

W kategorii filmu dokumentalnego wygrał film „21 razy Nowy Jork” Piotra Stasika.

- Kiedy pierwszy raz wszedłem do metra w Nowym Jorku, pomyœlałem, że zrobię film o wolnoœci i o tym, że jest ona potrzebna Polakom - mówił na scenie reżyser. - To było trzy lata temu, nie myœlałem, że sytuacja się na tyle zmieni, że ta wolnoœć będzie nam jeszcze bardziej potrzebna. Nam, filmowcom, tę wolnoœć zapewnia PISF. Tej instytucji zazdroœcili nam na całym œwiecie i mam nadzieję, że nadal będš zazdroœcić.

Za najlepszy serial serial członkowie Polskiej Akademii Filmowej uznali „Watahę” w reżyserii Kasi Adamik i Jana Matuszyńskiego.

Nagrodę dla najlepszego filmu, który zdobył w cišgu 20 lat Orła zdobył „Pianista” Romana Polańskiego. W tej kategorii głosowali czytelnicy Wirtualnej Polski.

- Wiem, że wielu laureatów mówi: „Nie spodziewałem się, ale ja mam do tego prawo” - stwierdził Polański. - Ten film, zrobiony dwadzieœcia lat temu, jest moim talizmanem. Dostał Złotš Palmę i wiele innych nagród, ale wszystkie one były przyznawane przez filmowców. Po dwudziestu latach dostałem nagrodę publicznoœci, I ona ma dla mnie ogromne znaczenie.

Nagrodę za całokształt twórczoœci dostał w tym roku Jerzy Stuhr, a pięknš laudację wygłosił jego syn Maciej Stuhr, który całš galę prowadził.

Podczas uroczystoœci, która obywała się w Teatrze Polskim, ogłoszono wyniki głosowania na prezydentem Polskiej Akademii Filmowej. Został nim ponownie Dariusz Jabłoński.

- Nasze œrodowisko jest dojrzałe, bo tylko dojrzali ludzie wiedzš, że ze zmianami trzeba bardzo uważać - skomentował odczytujšcy wyniki głosowania Janusz Majewski, zaœ sam Jabłoński powiedział: - Dzisiaj obchodziłby urodziny Wojtek Młynarski, więc chciałbym państwa poprosić: „Róbmy swoje”. Chciałbym podkreœlić znaczenie i wagę wolnoœci twórczej i zwracam się nie tylko do filmowców, ale również do polityków: „Dbajmy o tę wolnoœć, bo ona jest podstawš dobrej kinematografii. Dbajmy o niš solidarnie i nie pozwalajmy z niej wykluczyć. Bo wcišż sš kraje, gdzie reżyserom nie pozwala się robić filmów, gdzie wsadza się ich do więzień pod byle pretekstem. Jak w Chinach, Iranie czy Rosji.

Polscy filmowcy, jak niedawno ich koledzy z Europejskiej Akademii Filmowej, zaapelowali o uwolnienie z syberyjskiego więzienia ukraińskiego reżysera Olega Sencowa.