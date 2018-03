Królowa Elżbieta zarabiała mniej niż książę Filip. W serialu

Aktorka Claire Foy, wcielajšca się w rolę królowej Elżbiety II w serialu "The Crown" produkowanej przez Netflix, zarabiała mniej na planie serialu niż jej partner, Matt Smith, który wcielał się w rolę księcia Filipa.

Foy za swojš rolę otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki i nominację do nagrody Emmy. Mimo to, jak wynika z danych ujawnionych przez "Left Bank Pictures", producenta serialu "The Crown", Foy otrzymywała za odcinek serialu ok. 40 tys. dolarów.

Ile otrzymywał Smith dokładnie nie wiadomo, ale - jak pisze "Variety" - na pewno była to wyższa kwota. Budżet jednego odcinka serialu to 7 mln dolarów.

Dyrektor kreatywna "Left Bank Pictures" Suzanne Mackie wyjaœniła, że Smith zarabiał więcej, ponieważ był szerzej znany brytyjskiej publicznoœci z serialu "Doctor Who".

Zarówno Smith, jak i Foy znikajš już z obsady serialu, w którym zastšpiš ich inni aktorzy, ponieważ serial będzie teraz przedstawiał póŸniejszy okres w życiu Elżbiety II. - Od teraz nikt nie będzie zarabiał więcej niż królowa - zapewniła Mackie.