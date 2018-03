Filmowy Hawking pożegnał Hawkinga. "Tracimy piękny umysł"

Eddie Redmayne, aktor, który zdobył Oscara za rolę Stephena Hawkinga w "Teorii wszystkiego" - biograficznym filmie opowiadajšcym o genialnym, zmarłym 14 marca astrofizyku - wydał oœwiadczenie, w którym pisze, że w osobie Hawkinga ludzkoœć straciła "piękny umysł".

Hawking zmarł w swoim domu w wieku 76 lat. W wieku 21 lat zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne - wówczas dawano mu zaledwie trzy lata życia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

O życiu, a zwłaszcza o relacjach Hawkinga z pierwszš żonš opowiadał film "Teoria wszystkiego" z 2014 roku. W rolę Hawkinga wcielił się w nim Redmayne.

"Straciliœmy prawdziwie piękny umysł, wspaniałego naukowca i najbardziej zabawnego człowieka, jakiego miałem przyjemnoœć spotkać" - napisał aktor w specjalnym oœwiadczeniu.

"Moja miłoœć i moje myœli sš dziœ z jego niezwykłš rodzinš" - dodał.

Redmayne spotkał się z Hawkingiem na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć do filmu "Teoria wszystkiego". Po premierze filmu astrofizyk pochwalił aktora za to, w jaki sposób go zagrał.

"Dobra robota Eddie. Jestem z ciebie dumny" - napisał wówczas fizyk na Facebooku.