2,5 mln funtów za wypadek na planie Bonda?

Asystent reżysera pracujšcy przy filmach o Jamesie Bondzie, który miał poważny wypadek kręcšc film „Spectre", żšda 2,5 miliona funtów odszkodowania.

Wypadek miał miejsce podczas kręcenia filmu „Spectre” w 2015 roku w Austrii. Zdalnie sterowane urzšdzenie kamery zamontowane na samochodzie, wymknęło się spod kontroli i uderzyło w Terry'ego Maddena. Mężczyzna doznał wielu złamań, uszkodzeń tkanek i nerwów. Przeszedł także szereg operacji rekonstrukcyjnych, w tym przeszczep skóry.

Choć ubezpieczyciele producenta filmu wzięli odpowiedzialnoœć za wypadek, Madden nie otrzymał odszkodowania. Dziœ odbyło się postępowanie, w którym mężczyzna zażšdał odszkodowania w wysokoœci 2,5 miliona funtów, w tym opłaty za koszty leczenia.

66-letni Terry Madden pracował nad wieloma filmami, w tym seriš filmów „Star Wars”, „The X-Men”, „Jason Bourne” oraz filmami o Jamesie Bondzie.

- Czułem się uprzywilejowany, dumny z pracy i bycia częœciš aktywnej, ekscytujšcej, ale ciężko pracujšcej branży, niekiedy poœwięcajšcej życie rodzinne - powiedział Madden. - Masz karierę, nad którš ciężko pracowałeœ przez wiele lat i zabrano ci jš w cišgu kilku sekund w straszliwym wypadku - dodał. - To znacznie ograniczyło mojš mobilnoœć i nie jestem w stanie robić rzeczy, które kiedyœ uważałem za oczywiste - zaznaczył.

Terry Madden pracował jako asystent reżysera przy każdym filmie o Jamesie Bondzie od "For Your Eyes Only" z 1981 roku.

- Mimo że na wczesnym etapie zabezpieczyliœmy się przed odpowiedzialnoœciš, teraz konieczna jest opinia sšdu, aby ubezpieczyciele w pełni zrekompensowali obrażenia Terry’ego, które ostatecznie doprowadziły do końca jego udanej kariery - powiedział Julian Chamberlayne, który jest adwokatem Maddena. Dodał jednak, że mężczyzna nie podchodzi krytycznie do firmy filmowej.