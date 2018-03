Afrykański sen kobiety

Fascynowała jako pisarka, ale też jako kobieta. Karen Blixen znana jest przede wszystkim jako autorka „Pożegnania z Afrykš” i „Uczty Babette”.

Urodzona w 1885 roku w Danii, Karen miała 10 lat, gdy przedwczeœnie straciła ukochanego ojca, który podobnie jak ona lubił szaleństwa i przygody. Jak wspominajš bliscy, podobał jej się œwiat skrajnoœci. Pisała wiersze i popadała w melancholię, marzšc o wielkiej przygodzie zdolnej przełamać monotonię codziennoœci. Majšc 17 lat zaczęła uczyć się malarstwa w Akademii w Kopenhadze.

- Wtedy obrałam sobie pierwszš dewizę w moim młodym życiu: „navigare necesse est – vivere non necesse”, co znaczy: żeglowanie jest koniecznoœciš, życie nie jest – mówiła pisarka w jednym z archiwalnych wywiadów.

Potem pisanie odłożyła na półkę i wróciła do niego dopiero po powrocie z Afryki. W czasie prawie 20-letniego pobytu na Czarnym Lšdzie czuła się jak u siebie w domu, pochłaniały jš polowania, tubylcy i labirynty życia osobistego.

Zamieszkała na kenijskiej farmie i poœlubiła swego kuzyna. – Połšczyła ich nie tyle miłoœć, co zażyłoœć – twierdzi Judith Thurman, biografka pisarki. – Lubili się i przyjaŸnili. Lubiła, gdy zwracano się do niej „baronowo”, tytuł ten przysługiwał jej od œlubu.

Na farmie, której oddawała wszystkie siły, uprawiała kawę, choć nie było tam dla niej odpowiednich warunków. A potem jeszcze musiała walczyć z syfilisem, chorobš, która odcisnęła na niej piętno aż do końca życia. Z jej powodu przerwała nawet na dłuższy czas pobyt w Afryce, by w Danii powracać do sił.

„Amor fati”, czyli pokochaj przeznaczenie – tej dewizy nauczyła się od Kikujusów pracujšcych na jej farmie. Jej przeznaczenie przybrało także imię i nazwisko ukochanego mężczyzny, Denysa Fincha Hattona.

„Kiedy pojawia się Denys, nawet œmierć staje się niczym” – zapisała Blixen. A widywała się z nim niezwykle rzadko. Banalne historie miłosne jš nie interesowały. Po spaleniu się farmy i œmierci Denysa wróciła do Danii. Po pewnym czasie usiadła do maszyny i napisała pierwsze zdanie „Pożegnania z Afrykš”, autobiograficznej powieœci, którš nie mniej œwietnie przełożył na język filmu Sydney Pollack z wspaniałš Meryl Streep, która zagrała narratorkę powieœci.

Premiera francuskiego dokumentu „Karen Blixen, afrykański sen” zrealizowanego przez Elisabeth Kapnist w sobotę 17 marca o godz. 22 w Planete +.