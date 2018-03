Kobiety w wielkich firmach

Często nie sš traktowane na równi z mężczyznami, co najwyraŸniej widać na rynku pracy.

Zwolennikiem parytetów nie jest jednak Karsten Beyer, dyrektor sprzedaży Pontoon. Wtórujš mu także inni koledzy z różnych branż, twierdzšc, że kwalifikacje i umiejętnoœci sš ważniejsze niż parytety.

W kierownictwach najważniejszych firm we Francji kobiety majš tym niemniej zagwarantowany parytet w wysokoœci 40 procent. W Niemczech firmy same muszš wprowadzać parytet. W radach nadzorczych jest tam 30 procent kobiet. W Hiszpanii nie ma zaœ kwot dla kobiet w kierownictwie wiodšcych firm, ale chcš one, by obowišzywały w wymiarze podobnym do francuskiego. Mimo wysiłków, by tę sytuację zmienić w 2016 roku wcišż nie udało się wprowadzić parytetu dla kobiet w Hiszpanii w kierownictwie firm.

Zarzšdy głównych firm europejskich nadal sš w 86 procentach obsadzone przez mężczyzn. Tymczasem menedżerom potrzebne sš nie tylko cechy reprezentatywne dla mężczyzn takie jak siła przebicia i sprawne podejmowanie decyzji. Niezbędne sš także cechy okreœlane jako kobiece: komunikatywnoœć, słuchanie, współodczuwanie. Dopiero te dwa zestawy cech tworzš pożšdanš pełnię. Ważna też jest umiejętnoœć komunikacji pozawerbalnej, w której kobiety przodujš.

Trzy menedżerki wyższego szczebla: Anka Wittenberg, wiceprezes SAP w Niemczech, Fanny Letier, dyrektor zarzšdzajšca banku inwestycyjnego BpiFrance i Maria Luisa de Contes, sekretarz generalny i radczyni prawna Renault Hiszpania, opowiadajš twórcom filmu o swoim życiu codziennym, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Ważnš kwestiš, do której się odnoszš jest kwestia równouprawnienia kobiet, czyli stworzenia im możliwoœci wyboru kariery, gdy tego pragnš i majš po temu stosowne kwalifikacje.

Bohaterki filmu przyznajš, że poczštkowo uznawały parytety za kwestię bez znaczenia, ale doœwiadczenie kazało im zmienić zdanie w tej sprawie. Zauważajš, że mężczyŸni sš œmielsi i majš o sobie duże lepsze zdanie

Premiera niemieckiego dokumentu „Kobiety u władzy” w reżyserii Marity Neher w niedzielę 18 marca o godz.22 w Planete+. Film prowokuje do refleksji.