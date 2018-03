Pyszne jedzenie ze śmietnika

Żyjemy w kulturze obfitoœci akceptujšcej marnotrawstwo jedzenia. W bogatych krajach iloœć żywnoœci przekracza dziœ zapotrzebowanie o 150-200 procent.

Przez ostatnich kilkadziesišt lat zwiększyły się porcje jedzenia – także w przepisach. W starych ksišżkach kulinarnych można zobaczyć, że to, co wystarczało dla szeœciu osób, dziœ jest przeznaczone zaledwie dla czterech. Przeciętne ciasteczko ma dziœ 4 razy więcej kalorii niż w połowie lat 80.

Para młodych ludzi z kanadyjskiego Vancouver postanowiła przeprowadzić eksperyment – mieli żywić się przez pół roku wyłšcznie odpadami.

Zasada nr 1 brzmiała: jemy tylko to, co wyrzucili inni.

Pierwsza dostawa jedzenie pochodziła z lodówki brata, który właœnie się przeprowadzał. A była po brzegi wypełniona żywnoœciš. Z badań przeprowadzonych w Nowym Jorku wynika, że najwięcej żywnoœci marnuje się w gospodarstwach domowych – więcej niż w restauracjach, supermarketach i na farmach. To tak, jakby jednš z czterech toreb z zakupami, wyniesionych ze sklepu – od razu wyrzucić na œmieci. Bo najczęœciej, kiedy jedzie się na zakupy zapomina się, co się ma, a co trzeba dokupić.

Bohaterowie filmu na targowisku dostajš od sprzedawcy, utrzymujšcego się wyłšcznie z produkcji jarzyn, całkiem zdrowš, lecz lekko wybrzuszonš cukinię – nikt takiej nie chce kupić.

– Kiedy zostaje jedna sztuka jakiegoœ towaru, na przykład pęczek botwinki – ludzie nie kupujš jej, bo uważajš, że skoro jest jedna, to musi mieć jakiœ defekt – wyjaœnia sprzedawca. – Zakładajš też, że jeœli coœ ładnie wyglšda, to musi lepiej smakować.

Producenci znajšc te preferencje, nieraz już na wstępie spisujš towar na straty z powodu niedoskonałoœci walorów estetycznych. Jest tego mnóstwo - brzoskwiń – nawet – 70 procent! Okrawa się selery naciowe, by mieœciły się w standardowych foliowych torbach, marnujšc co najmniej połowę ich łodyg.

Bohaterowie filmu systematycznie zaopatrywali się w żywnoœć w œmietnikach – zrazu przydomowych, a potem – przy hurtowniach i supermarketach – znajdujšc w nich nieprzeterminowanš żywnoœć – często w bardzo dobrym gatunku. W ten sposób w cišgu pół roku wydali niecałe 200 dolarów na jedzenie. Uratowali żywnoœć o wartoœci około 20 tysięcy dolarów.

Dokument „Zjedz to” zrealizowany przez Granta Baldwina będzie można zobaczyć 7 marca w warszawskim Domu Kultury na Służewiu. Po projekcji, która rozpocznie się o godzinie 19 odbędzie się debata „Marnowanie jedzenia – dlaczego połowa wyprodukowanej żywnoœci trafia do œmietnika?”.

