Wyznanie gwiazdy serialu z USA: Reżyser mnie zgwałcił

By Mingle MediaTV (Karla Souza - DSC_0083) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Karla Souza, aktorka znana z roli Laurel Castillo w serialu "Sposób na morderstwo" w rozmowie z CNN przyznała, że została zgwałcona przez reżysera, kiedy w młodoœci kręciła film w Meksyku.

Souza w rozmowie z CNN stwierdziła, że była molestowana, upokarzana, a ostatecznie została napadnięta przez reżysera podczas kręcenia filmu w Meksyku. Nie chciała jednak wymienić jego nazwiska.

Aktorka relacjonowała, że została zakwaterowana w innym hotelu niż pozostali członkowie ekipy, a pewnego dnia nad ranem do jej pokoju zapukał reżyser, który chciał z niš porozmawiać o jej roli.

- Powiedział, że chce porozmawiać ze mnš o niektórych scenach, a ja pomyœlałam: jest 2 nad ranem, to niewłaœciwe, to nie powinno mieć miejsca - mówiła. Souza nie wpuœciła go - więc reżyser następnego dnia zrezygnował z kręcenia sceny z jej udziałem.

- Nagle zaczšł mnie upokarzać przed innymi osobami obecnymi na planie - wspominała.

Po miesišcu, podczas którego miała być poddawana nieustannym atakom przez reżysera, Souza, jak mówi, uległa reżyserowi.

- Pozwoliłam mu się pocałować, dotykać w sposób, w który nie chciałam być przez niego dotykana. Wtedy zdarzyło się, że brutalnie mnie zaatakował i, tak, zgwałcił mnie - wyznała.

Souza wyjaœniła, że wczeœniej o tym nie mówiła, bo bała się, że zaszkodzi to jej karierze.