Berlinale 2018: Gwiazda bez makijażu

„3 dni w Quiberon” to jeden z tych filmów, które po Berlinale zostanš mi w pamięci.

Korespondencja z Berlina

- Nie miałam w planie kręcenia filmu o Romy Schneider - mówiła w Berlinie reżyserka Emily Atef. - Z takim pomysłem przyszedł do mnie francuski producent, którzy przyjaŸnił się z Marie Baumer. Marie wyglšda jak siostra-bliŸniaczka Romy. Zawsze tak było. Odkšd szesnastego roku życia namawiano jš, żeby jš zagrała w filmie. Zawsze odmawiała. Pytała: „Jak można zagrać ikonę?”, nie wierzyła w biopiki. Ja zresztš też w nie nie wierzę. Uważam, że nie można zamknšć czyjegoœ życia w dziewięćdziesięciu minutach ani zrobić prawdziwego portretu, gdy bohatera grajš trzej aktorzy w różnym wieku. Ale ów francuski producent pokazał mi ksišżkę z ostatnim wywiadem Romy Schneider przeprowadzonym w cišgu trzech dni w Quiberon przez Michela Jurgsa, ze zdjęciami Roberta Lebecka.

Atef zainteresowała się tematem. Dziœ przyznaje, że najpierw w Google wpisała hasła „Romy Schneider” i „Quiberon”. Na ekranie komputera pojawiły się zdjęcia. Dziesištki zdjęć.

- Schneider nie wyglšdała na nich jak gwiazda - opowiadała Atef. - Nie miała make-upu, była sobš. A potem sięgnęłam po wywiad Jurgsa. I przeczytałem coœ, czego nigdy dotšd nie było. To była rozmowa zrobiona dla wielkiego pisma, z jednš z największych celebrytek tamtego czasu, artystkš u szczytu sławy. A przypominało to rozmowę dwojga przyjaciół albo zwierzenia u psychoterapeuty. Już pierwsze zdanie brzmiało: „Jestem nieszczęœliwš, 42-letniš kobietš i nazywam się Romy Schneider”.

I taki właœnie jest film Emily Atef „3 dni w Quiberon”. To opowieœć o tytułowych trzech dniach, gdy dziennikarz „Sterna” przyszedł do Schneider na wywiad i pojechał za niš do nadmorskiego Quiberon. I zamiast gwiazdy zobaczył pięknš, ale starzejšcš się kobietę, która najbardziej tęskni za zwyczajnoœciš. Czepia się życia, czaruje mężczyzn, także po to, by nie obudzić się samotnie i poddać własnym demonom. Tęskni za synem i córkš, majšc œwiadomoœć, że nie daje im z siebie tyle ile powinna: codziennej obecnoœci w ich dzieciństwie. To wreszcie opowieœć o tym, co kryje się za szminkami, za luksusowymi kreacjami i uœmiechami rozdawanymi na czerwonych dywanach przez gwiazdy. Także te, które czasem znajduje się potem w pustych hotelowych pokojach, z pustš fiolkš po lekach nasennych leżšcš na szafce nocnej przy łóżku.

Reżyserka Emily Atef

AFP

Bardzo ciekawy film. Żyjšcy również, a może przede wszystkim dzięki genialnej Marie Baumer. Niemiecka aktorka rzeczywiœcie jest tak podobna do Schneider, że momentami widz łapie się na pytaniu, czy nie oglšda materiałów archiwalnych. Ale podobieństwo to nie wszystko. Baumer niesamowicie odrobiła lekcję, przygotowujšc się do zdjęć. Ma ruchy Romy, jej bunt wobec wiecznego traktowania jej jak szesnastoletniej Sissy, jej zachłannoœć na życie, wreszcie jej nieprawdopodobny urok. Jest żywiołowa, uwodzi wszystkich naokoło, ale gdy na chwilę zostaje sama i opada z niej energia, staje się wrakiem człowieka. Pełnym strachu, obolałym, samotnym w tej swojej wielkiej popularnoœci. Kreacja Baumer naprawdę robi wrażenie. A dzięki niej także film odzierajšcy ze słynnej aktorki gwiazdorskš maskę i pokazujšcy jš bez makijażu.