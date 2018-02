Srebrny Niedźwiedź za „Twarz” - wielki sukces Małgorzaty Szumowskiej na Berlinale

Berlinale Małgorzatę Szumowskš kocha. W 2013 roku reżyserka pokazywała tu w głównym konkursie swój film „W imię”. Trzy lata temu wywiozła z Berlina Srebrnego NiedŸwiedzia za reżyserię „Body/Ciała”. Teraz jej „Twarz” jury pod przewodnictwem Toma Tykwera uhonorowało Srebrnym Niedżwiedziem, najważniejszš po Złotym NiedŸwiedziu nagrodš festiwalu. To ogromny sukces.

Odbierajšc statuetkę Szumowska powiedziała: - Jestem szczęœliwa, zwłaszcza, że ten film mówi o problemach nie tylko mojego kraju, ale i œwiata. A po podziękowaniach dla ekipy energicznie jeszcze przypomniała, że jest reżyserkš-kobietš.

Złoty NiedŸwiedŸ powędrował do Adiny Pintille za film „Touch Me Not”. To historia pięćdziesięcioletniej kobiety, która nie może pogodzić się z własnym ciałem, ma wstręt do jakiegokolwiek dotknięcia. Zamawia sobie męskie prostytutki — wytatuowanego chłopaka-byczka i transseksualistkę i na ich patrzy. Przepracowuje problem z psychoterapeutš. Pintille eksperymentuje z formš, ale też z widzami. Ile mogš znieœć? Ale może tak właœnie ma to działać? Budzić poczucie niewygody. Przypominać, że niepokoje œwiata nie pozostajš bez wpływu na psychikę ludzi, że ludzie gubiš kontakt ze sobš. Może ta seria tych trudnych, męczšcych produkcji jest znakiem czasu, który pozbawił nas poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa? Pintille dostała też nagrodę za najlepszy debiut.

Za najlepszego reżysera festiwalu jury uznało Wesa Andersona, który pokazał tu animację (!) „Wyspa psów”. Nagrodę w imieniu Andersona odebrał Bill Murray, który podkładał głos jednemu z psich bohaterów, a w Berlinie zażartował: - Nie przypuszczałem, że będę pracował jako pies, a pojadę do domu z niedŸwiedziem.

Meksykanie Manuel Alcala i Alonso Ruizpapacios odebrali Srebrnego NiedŸwiedzia za scenariusz „Muzeum” - filmu o dwóch młodych ludziach, którzy dokonali bezczelnej, brawurowej kradzieży z meksykańskiego muzeum.

- Pracowałem nad tym scenariuszem 12 lat temu - przyznał Alcala. - Cztery lata spotkałem Alonso i razem z nim przerobiliœmy scenariusz.

Nagrody za najlepsze kreacje aktorskie powędrowały do Anthony’ego Bajona, który w filmie „Modlitwa” Cedrica Khana zagrał chłopaka, usiłujšcego pokonać nałóg narkotykowy i wspaniała Ana Brun, która w „Dziedziczkach” stworzyła przejmujšcy obraz starszej kobiety, która po latach letargu usiłuje odzyskać swoje życie i zaczšć się nim cieszyć. - Dedykuję tę nagrodę kobietom w moim kraju, które walczš o swoje prawa. I mojej mamie, która nauczyła mnie sztuki, literatury, poezji - powiedziała na scenie Brun.

„Dziedziczki" zostały też uhonorowane nagrodš im, Alfreda Bauera za innowacyjnoœć. - Pochodzimy z bardzo konserwatywnego kraju, więc fantastycznie, jeœli możemy otwierać nowe perspektywy — stwierdził reżyser filmu Marcelo Martinessi.

Srebrny NiedŸwiedŸ za wkład artystyczny powędrował do scenografki i kostiumolożki „Dowłatowa” - Eleny Okupnej. Rosjanka podziękowała ze sceny swojemu mężowi Aleksiejowo Germanowi Juniorowi, który „Dowłatowa” - film o radzieckim pisarzu i dysydencie, który - niedrukowany - został zmuszony w latach siedemdziesištych do emigracji. Podziękowała również producentom – a warto przypomnieć, że współproducentem filmu jest firma Message Film Dariusza Jabłońskiego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie ulega wštpliwoœci, że największym przegranym tegorocznego Berlinale jest „Utoya, 22 lipca” Erika Poppego - znakomity film o tragedii, jaka wydarzyła się na małej norweskiej wyspie w pobliżu Oslo, gdy Anders Breivik zabił 69 osób i ranił ponad 100, głównie zresztš młodych uczestników letniego obozu dla młodzieży organizowanego przez Partię Pracy. To film, w którym kamera przez cały czas towarzyszy jednej dziewiętnastoletniej dziewczynie, film o strachu, o bezsilnoœci wobec przemocy. Częœć widzów pytała, czy to nie za wczeœnie, ale sami ocaleni z tej tragedii mówili: „Za chwilę może być za póŸno”. Drugim przegranym jest niewštpliwie „Dowłatow” - znakomite dzieło, dla którego nagroda za scenografię to stanowczo za mało.

— Barbara Hollender z Berlina