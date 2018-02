Nagrody dla Idziaka, Staronia i Gajosa

W czasie, gdy Małgorzata Szumowska odbierała Srebrnego NiedŸwiedzia w Berlinie, w Warszawie odbyła się uroczystoœć może skromniejsza, ale bardzo ważna dla polskiej kinematografii. Swoje doroczne nagrody wręczyli operatorzy, członkowie Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC.

Za całokształt twórczoœci nagrodzili oni w tym roku jednego z najwybitniejszych polskich operatorów Sławomira Idziaka. Artystę kamery, którego zdjęcia majš własny, niepowtarzalny styl. Idziak pracował z najlepszymi. To on był odpowiedzialny za genialne zdjęcia do filmów Kieœlowskiego: „Blizny”, „Krótkiego filmu o zabijaniu”, „Podwójnego życia Weroniki”. Za obrazy w „Dyrygencie” Andrzeja Wajdy. To on wreszcie stawał za kamerš na planie filmów Krzysztofa Zanussiego. Zrealizował z nim kilkanaœcie tytułów, m.in. krótkie „Góry o zmierzchu”, „Bilans kwartalny”, „Constans”, „Imperatyw”, „Z dalekiego kraju”, „Rok spokojnego słońca”. Od 1993 roku kręcił niemal wyłšcznie na Zachodzie. Jest autorem zdjęć m.in. do „Chcę cię” Michaela Winterbottoma, „Gattaki” Andrew Niccola, „Dowodu życia” Taylora Hackforda, „Helikoptera w ogniu” Ridleya Scotta, „Króla Artura” Antoine’a Fouqui, „Harry’ego Pottera i Zakonu Feniksa” Davida Yatesa. Za zdjęcia do „Helikoptera...” dostał nominację do Oscara. W 2011 roku, zafascynowany możliwoœciš eksperymentowania z technikš 3D, zrobił zdjęcia do „Bitwy Warszawskiej 1920” Jerzego Hoffmana.

Sławomir Idziak jest artystš niepowtarzalnym: eksperymentuje z obrazem, odważnie posługuje się kolorem, potrafi zrobić zdjęcia suche, niemal dokumentalne, ale jest też poetš ekranu. Zyskał znakomitš pozycję w Stanach, ale nigdy nie przeniósł się do Los Angeles. Po każdym filmie wracał do Polski. Dzisiaj znalazł spokój i dom w Afryce, którš pokochał, ale jego zawodowa aktywnoœć skupia się w Polsce. Rzadko staje za kamerš, bywa, że odmawia odmawia współpracy wielkim reżyserom i udziału nawet w bardzo atrakcyjnych zachodnich produkcjach, by poœwięcić się swojemu ukochanemu projektowi. W programie Film Spring Open uczy młodych artystów nowych technologii, ale też wrażliwoœci i uwagi, z jakš trzeba patrzeć na œwiat przez obiektyw kamery. Na tej pasji także polega jego wielkoœć. Ale również i na ogromnej pracowitoœci, a wreszcie – także na tym, że jest człowiekiem o dużej kulturze, wymagajšcym, ale jednoczeœnie ogromnie przyjaznym.

Podczas Gali PSC nagrodę wręczał Idziakowi jego znakomity kolega Bogdan Dziworski, który wspominał jego niebywałe „umiejętnoœci taneczne”: „Operator kamery musi się gibać z kamerš, musi dokładnie wyczuć rytm i to właœnie Sławek robił – we wszystkich swoich filmach starał się stać za kamerš, szwenkować i prowadzić kamerę. I dziękuję ci, Sławku, za te dwa na dwa, które podpatrzyłem u ciebie” — powiedział.

Nagrodę za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu w 2017 roku operatorzy przyznali Wojciechowi Staroniowi za obrazy w łotewsko-estońsko-polskiej koprodukcji „Œwit”.

Staroń jest operatorem, który wrażliwoœć i artystyczne wyczucie łšczy z przenikliwym spojrzeniem dokumentalisty. Pracował m.in. z Krzysztofem Krauze i Joannš-Kos-Krauze przy „Placu Zbawiciela”, „Papuszy”, „Ptaki œpiewajš w Kigali”, współtworzšc atmosferę tych filmów. W pierwszym – jak przez dziurkę od klucza czy wšsko uchylone drzwi - podglšdał rodzinny dramat. W drugim, w czarno-białych kadrach zamknšł opowieœć o romskiej poetce, nadajšc im piękno starych sztychów, w trzecim – eksperymentował z obrazem i kadrami. Staroń, który sam jest też reżyserem znakomitych dokumentów, od długiego czasu dobrze czuje się w Ameryce Południowej. Jest autorem zdjęć do „Pod ochronš” i „Rodziny na sprzedaż” Diego Lehrmana czy „Nagrody” Pauli Markovitch - za ten film dostał Srebrnego NiedŸwiedzia na festiwalu w Berlinie.

„Œwit” Laili Pakalniny jest opowieœciš o dziecięcym bohaterze ZSRR - dzielnym pionierze Pawliku Morozowie. W pamięci zostajš groŸne obrazy indoktrynacji. Dzieci w białych koszulach i krawatach, które sš gotowe dla „idei” donieœć na własnš rodzinę. Ale nie byłoby „Œwitu” bez zdjęć Wojciecha Staronia. Czarno-białych, surowych. To również, a może przede wszystkim dzięki nim film Pakalniny staje się mocnym obrazem totalitaryzmu. I dziełem sztuki.

Tegoroczna Nagroda Specjalna była ukłonem w stronę aktorów. Został niš uhonorowany Janusz Gajos „za talent aktorski, którego ekspresja promieniuje na widzów i filmowców od przeszło pół wieku, a rozpiętoœć uprawianych gatunków zdaje się nie mieć granic”. Wzruszony laureat odbierajšc nagrodę, przyznał, że wyróżnienie od kolegów, którzy pracujš po drugiej stronie obiektywu, „to jest na prawdę coœ”.