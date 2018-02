„I człowiek stworzył krowę”: Koszmar i piękno krowy

Jeszcze 10 tysięcy lat temu nie było na œwiecie krów. Bioreaktory widzi w nich człowiek na progu trzeciego tysišclecia.

Najpierw były tury, majšce do dwóch metrów w kłębie. Nieszczęœnik skończył jako krowa, gdy człowiek pewnego razu skosztował jego mleka. Kiedy homo sapiens odkrył, że zwierzęta mogš być mu użyteczne – postanowił rzšdzić ich rozrodem, a to oznacza ich kontrolę.

Najważniejsza jest wartoœć użytkowa krowy – ma dawać mleko, albo mięso. Biografie tych zwierzšt – nawet czempionów – dajš wiele do myœlenia. Jocko – Besne - ojciec 400 tysięcy nadzwyczaj mlecznych córek - nie widział w życiu ani jednej krowy. Pobierana od niego trzy razy w tygodniu sperma, trafiła do 60 krajów. Produkował nasienie do 16. roku życia. Rok póŸniej zmarł. Podobno - z godnoœciš. Został po nim szkielet, który badajš naukowcy.

Krowa przemysłowa żyje z dala od natury niczym zaprogramowany robot. W hodowli bydła mlecznego ważne sš tylko samice, podzielone na dwie kategorie: krowy cielne i dawczynie zarodków. U najlepszych jałówek stymuluje się owulację, żeby pozyskać jak najwięcej zarodków, które potem umieszcza się w krowach gorszej jakoœci. Aby jak najwięcej korzyœci odnieœć z posiadania krów mlecznych pobudza się je do laktacji zastrzykami hormonalnymi. Sš dojone 3 razy dziennie na obrotowej platformie. Œrednio żyjš pięć lat, do rzeŸni trafiajš, gdy koszty ich utrzymania przewyższajš zyski, co oznacza w praktyce minimum 20 litrów mleka dziennie.

Wymyœlone przez człowieka krowy mięsne - wyglšdajš strasznie, za to od jednej można pozyskać 600 kilogramów mięsa. Roczne spożycie wołowiny na œwiecie sięga 70 mln ton, co oznacza ubój 300 milionów zwierzšt. Ludzi odcina się od informacji, w jaki sposób żywnoœć została wytworzona – wizyta w ubojni zrelacjonowana w dokumencie – pozbawia dobrego samopoczucia.

Nieustanne ulepszanie krów spowodowało, że traktowane sš całkowicie przedmiotowo. Pozbawione zostały nie tylko łški, powietrza, ale i zwierzęcych relacji – wszystko dla podniesienia wydajnoœci. A jednak naukowcy twierdzš, że mimo osišgnięć genetyki największy wpływ na prawidłowy rozwój krów ma otoczenie.

– Ciekawe, że na widok krów na pastwisku człowiek odzyskuje poczucie harmonii – mówi Jean-Christophe Baily, autor ksišżki „Le versant animal”.

Lecz to widok coraz rzadszy.

W Argentynie zaœ żyje Rosita, pierwsza krowa transgeniczna z dwoma ludzkimi genami, która ma szeœć matek i trzech ojców wynalazców. Ta, z kolei, nie może mieć żadnego kontaktu z pobratymcami i stoi sama w niewielkiej zagrodzie Najcenniejsze jest jej mleko – ma własnoœci mleka ludzkiego. Zachęceni sukcesem wynalazcy chcš, by mleko miało jeszcze właœciwoœci lecznicze

Premiera bardzo interesujšcego, inteligentnie zrealizowanego francuskiego dokumentu „I człowiek stworzył krowę” (reż. Ribot Jean – Christophe) we œrodę 28 lutego o 22 w Planete.