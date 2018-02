Edgar Allan Poe, pisarz pogrzebany za życia

Jego znakiem rozpoznawczym była groza i horror. Tajemniczy i inspirujšcy do dziœ Edgar Allan Poe, amerykański poeta i nowelista.

Przedstawiany z nieodłšcznym czarnym kotem u boku, stał się też bohaterem popkultury. Urodzony w 1809 roku, miał dwa lata, gdy ojciec porzucił rodzinę i trójkę swoich dzieci, a 24-letnia matka - utalentowana aktorka - zmarła. Edgar już do końca miał intensywne odczucie straty, choć przygarnęło go bezdzietne małżeństwo z Richmond. Przybrana matka obdarzyła go macierzyńskim uczuciem, ale z przybranym ojcem stosunki nie układały się już tak dobrze. Nastoletni Edgar był samotnikiem z wyboru. Fascynował się twórczoœciš Byrona i z ochotš go naœladował – jak zauważajš krytycy – mieli wiele podobnych życiowych doœwiadczeń.

Kiedy 17-letni Edgar rozpoczšł studia – musiał szybko je przerwać, bo przybrany ojciec nie chciał ich finansować. Zrozumiał wówczas, że jest zdany na siebie. Zacišgnšł się do wojska i był podobno niezłym żołnierzem. No i wydał pierwszy swój zbiorek wierszy w nakładzie 50 egzemplarzy – miał wtedy 18 lat.

Odnalazł rodzinę w Baltimore i tam zamieszkał. Chciał zostać pisarzem, ale to było kosztowne hobby. Wygrał konkurs na artykuł i dostał posadę w jednym z pism – recenzował ksišżki – zjadliwie i mocno krytycznie. Po półtora roku rozstał się z redakcjš. Stopniowo stawał się autorem mrocznych i posępnych opowiadań z nurtu fantastyki i horroru, gotyckich powieœci.

Przełomem był „Kruk”, poemat grozy, który wielokrotnie sam recytował na towarzyskich przyjęciach. Pragnšł sławy, a ten poemat mu jš zapewnił. W 1843 roku wydał słynnš nowelę grozy – „Serce oskarżycielem”.

Kiedy zmarła na gruŸlicę jego ukochana, dużo od niego młodsza, żona Virginia – był zrozpaczony. A potem uznał, że to najbardziej poetycki motyw, jaki istnieje

Kiedy zmarł majšc 40 lat w doœć tajemniczych okolicznoœciach - poinformował o tym w nekrologu jego długoletni rywal Rufus Wilmot Griswold. I to właœnie jego dziełem jest rozpowszechniany póŸniej wizerunek Poego – pijaka i kobieciarza, człowieka jakoby obłškanego, nawet niebezpiecznego dla otoczenia

