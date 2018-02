Antoni Krauze. Najważniejsze jest zachować godność

Zmarły w wieku 78 lat, Antoni Krauze, ceniony reżyser wielu filmów dokumentalnych i fabularnych, zawsze był artystš poszukujšcym.

Nakręceniem ostatniego, najbardziej kontrowersyjnego filmu „Smoleńsk” zwieńczył swš artystycznš drogę.

Studiował na warszawskiej ASP, na przełomie lat 50. i 60., współpracował jako aktor ze Studenckim Teatrem Satyryków. Potem przeniósł się do łódzkiej Filmówki, gdzie ukończył reżyserię. Jego debiut fabularny – „Monidło” (1969) – okrzyknięto wydarzeniem, stawiano za wzór „patrzenia na rzeczywistoœć od strony najmniej oficjalnej”.

Mocno wpisał się w nurt tzw. małego realizmu, którego twórcy sięgali po tematy pomijane wczeœniej: życia małych miasteczek, przedmieœć, subkultur czy zamkniętych œrodowisk. Bohaterami swoich filmów uczynił postacie, które okreœlano mianem marginesu społecznego. Potrafił pięknie opowiadać o sprawach i ludziach zwykle traktowanych pogardliwie. Rzeczywistoœć w jego filmach bywała nędzna i parszywa, ale nigdy nie stawała się karykaturš.

Poza „Monidłem” napisanym przez Jana Himilsbacha po mistrzowsku zekranizował także jego „Party przy œwiecach”. Z sukcesem przenosił na ekran prozę Marka Nowakowskiego – „Meta” oraz „Prognoza pogody”, ale też Leszka Płażewskiego („Piżama”), czy Zbigniewa Safiana („Strach”). Często podkreœlał, że bliska jest mu sformułowana przez Josepha Conrada koncepcja losu ludzkiego, mówišca, że człowiek rodzi się w cierpieniach, żyje w cierpieniach i w cierpieniach umiera, ale ważne jest, aby zachować godnoœć. A uœwiadomiony pesymizm jest też optymizmem.

Blisko tej poetyki znalazł się też kolejny ważny film Krauzego – „Palec Boży”. Była to historia ambitnego chłopca z prowincji, nadaremnie walczšcego o zrealizowanie wielkiej pasji życiowej, którš jest dla niego aktorstwo z wybitnš kreacjš Mariana Opani. Duże uznanie przyniosła też mu ekranizacja głoœnej powieœci Wiktora Suworowa „Akwarium”, trzymajšca w napięciu rzecz o mechanizmach funkcjonowania radzieckich służb specjalnych GRU i KGB.

W 1998 roku, czyli w dwa lata po premierze „Akwarium” reżyser przeżył œmierć klinicznš. To wydarzenie odmieniło jego życie. Antoni Krauze uznał, że jako reżyser został ocalony, by zrobić jeszcze kilka ważnych filmów. Jednym z nich był „Czarny czwartek. Janek Wiœniewski padł”. Opowiadał mi, że podjšł temat, który nosił w sobie od dawna.

Film dotykał wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Przypominajšc jednš z najczarniejszych kart z historii PRL Krauze oddał hołd bezimiennym jej bohaterom. W 2011 roku film zdobył nagrodę specjalnš Jury Festiwalu Filmowego w Gdyni orazliczne nagrody na zagranicznych festiwalach.

Po tym sukcesie Krauze wspominał, że bardzo chciałby się zmierzyć z tematem katastrofy smoleńskiej. Mówił o niej bardzo emocjonalnie, nie przyjmujšc do wiadomoœci, że sprawa wymaga wyjaœnień, a opowieœć o niej – pewnego dystansu. Produkcja szła jak po grudzie, a końcowy efekt trudno uznać za sukces.

We wrzeœniu 2016 roku w wywiadzie dla tv.rp.pl przyznał, że to był ostatni jego film. – „Smoleńsk” był dla mnie ważny, bo wypełniłem misję – mówił wtedy. NajwyraŸniej wycofywał się z twórczoœci, ale i z życia publicznego, bo na koniec tej rozmowy dodał: – Przypuszczam, że to ostatni wywiad, jakiego udzielam. Zadanie zostało wykonane.