Nazywany jest Mozartem szachów

Magnus Carlsen miał 14 lat, gdy został arcymistrzem, stajšc się drugim najmłodszym w historii zawodnikiem, któremu nadano ten tytuł.

– Trochę się martwiłem, porównujšc rozwój Magnusa z rówieœnikami – wspomina ojciec geniusza. – Miał problem z zajęciami ruchowymi. Trudno mu było wytłumaczyć, co ma robić.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do tego nad wszystkim musiał się ponoć zastanawiać i nawet gdy był bardzo mały, często popadał w głębokš, nieadekwatnš do wieku zadumę. W wieku 4 lat dostał od rodziców pocišg z klocków Lego i nie baczšc na wszelkie potrzeby fizjologiczne, składał go przez szeœć kolejnych godzin – aż osišgnšł cel. Kiedy dostał atlas z flagami państw i różnymi danymi liczbowymi, koncentrował się na zachodzšcych między nimi relacjach.

Sukcesy w szachach przyszły błyskawicznie, ale zepchnęły na dalszy plan szkolnš naukę i rówieœnicze relacje. W marcu 2004 roku Magnus poleciał na Islandię, by zagrać z Garym Kasparowem – wówczas numerem jeden na œwiecie. Magnus kwalifikował się jako numer 786. Pojedynek zakończył się remisem.

Magnus miał 22 lata, gdy na Uniwersytecie Harvarda zagrał z zasłoniętymi oczami przeciwko dziesięciu najlepszym prawnikom-szachistom. Musiał zapamiętać pozycje i ruchy 320 figur – równoczeœnie planujšc 10 posunięć

– Bardzo frustruje mnie œwiadomoœć, że tylko ja coœ rozumiem. To najbardziej samotny aspekt bycia szachistš – wyznaje Magnus przed kamerš.

Widzowie zobaczš też fragmenty pojedynku Magnusa Carlsena o mistrzostwo œwiata z dzierżšcym tytuł Hindusem Vishvanathanem Anandem. Pojedynek odbył się w Indiach i po dramatycznym przebiegu okazał się zwycięski dla młodego Norwega. Tygodnik „Time” ogłosił Carlsena jednym ze stu najbardziej wpływowych ludzi œwiata — za inspirowanie młodych ludzi do gry w szachy.

W 2014 roku obronił zdobyty tytuł stajšc się najwyżej ocenianym szachistš wszech czasów. – Jeœli mam doœć czasu, mogę planować sto ruchów naprzód – wyznaje w filmie rozbrajajšco.

W tym roku Magnus Carlsen skończy 28 lat i jeszcze wiele rekordów przed nim .

Premiera norweskiego dokumentu „Magnus Carlsen – geniusz szachów” w sobotę 3 lutego o godz. 22 w Planete+.