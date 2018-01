55 lat temu Fellini pokazał „Osiem i pół”

14 stycznia 1963 roku odbyła się premiera „Osiem i pół” Federico Felliniego. Twórca tego filmu, jeden z najważniejszych twórców XX wieku, powiedział kiedyœ w wywiadzie, że prawdziwy artysta powinien być magiem i prestidigitatorem, prorokiem i klownem, sprzedawcš krawatów i kaznodziejš.

On sam był takš właœnie, niejednoznacznš postaciš. Balansujšc na granicy wielkiej sztuki i kiczu, wymykał się wszelkim schematom. Zapisano o nim tony papieru. Jedni go uwielbiali, inni uważali za hochsztaplera. Nazywano go „Cagliostrem widowiska” i prowincjuszem nie rozumiejšcym spraw wielkiego œwiata.

Geniuszem i twórcš pozbawionym odpowiedniego przygotowania intelektualnego. Bulwersował zresztš nie tylko jako artysta, lecz również jako człowiek. Wiecznie otoczony tłumem uczniów i pochlebców, tworzył swoje życie tak samo jak swoje filmy. O dzieciństwie i młodoœci opowiadał dziennikarzom niestworzone historie. Za każdym razem inne. Sam kiedyœ przyznał: „Nie powinniœcie mieć zaufania do moich słów, ponieważ za rok będę mówił zupełnie co innego. Byłoby rzeczš koszmarnie przygnębiajšcš przez całe życie powtarzać to samo”.

I może najbardziej odkrywał się w filmach. Krytycy po pierwszych obrazach zarzucali mu sprzeniewierzenie się ideałom neorealizmu. Cóż, Fellini, jak każdy wielki artysta, był zbyt egoistyczny, by mówić o innych. Właœciwie niemal od poczštku mówił o sobie. O własnych lękach, kompleksach, radoœciach, obsesjach. Już nakręceni w 1953 roku „Wałkonie” byli właœciwie filmem autobiograficznym. „Słodkie życie” to opowieœć o twórczej niemocy. O Fellinim-Marcelu, którego zalewa nachalny œwiat, o maskach narzucanych człowiekowi przez otoczenie, o mitach i narodzinach legendy. O jałowoœci współczesnego establishmentu. To wszystko było jeszcze ubrane w fabularnš historię, jakby zakamuflowane.

W „Osiem i pół” nie ma już żadnego kamuflażu. Nawet tytuł nawišzuje do twórczoœci samego Felliniego. Bo to był jego film „ósmy i pół”. Artysta miał za sobš szeœć fabuł długometrażowych, jeden obraz zrealizowany na spółkę z Lattuadš (czyli jakby połowę) i dwa filmy krótkie. I dalej: „Osiem i pół” to czysta impresja na temat jego własnego losu, własnej sztuki, własnych obsesji. Reżyser Guido jest reżyserem duszšcym się od swoich niemożnoœci, nie majšcym cienia pomysłu na następny film, który zobowišzał się wyreżyserować. Jest artystš kultury masowej, ze swojej doœć trywialnej wyobraŸni i nie najpiękniejszego życia wyczarowujšcym kalekie, fascynujšce fantasmagorie. W pierwszej scenie filmu utyka w samochodzie, w korku. Nie może otworzyć drzwi ani uchylić okna. Na oczach obojętnych kierowców z innych aut, zaczyna się dusić. Wreszcie przebija dach samochodu i odlatuje.

Fellini opowiada o swoich lękach, samotnoœci, niemocy. Wielkš rolę tworzy w „8 i pół” jako jego alter ego Marcello Mastroianni. Partnerowały mu m.in. Anouk Aimee i Claudia Cardinale.

„Osiem i pół” zostało uhonorowane dwoma Oscarami – dla filmu nieangielskojęzycznego i za kostiumy. Posłużyło jako inspiracja do powstania broadwayowskiego musicalu „Dziewięć”, przeniesionego zresztš w 2009 roku na ekran przez Roba Marshalla, z niesamowitš plejadš gwiazd. W Guido wcielił się Daniel Day-Lewis. Film odniósł sukces, ale atmosfery biało-czarnego obrazu Felliniego nie miał.