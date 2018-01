Sposób na nieśmiertelność dla bogaczy

Relacje sztuki i pieniędzy niewiele zmieniały się na przestrzeni wieków. Autorzy dokumentalnego filmu stawiajš więc tezę, że sztuka nie może żyć bez pieniędzy.

Opowieœć rozpoczyna się w XVI wieku w niemieckim Augsburgu. Tam mieszkał jeden z najbogatszych ludzi w dziejach – Jakub Fugger, bankier cesarzy i papieży. Przekładajšc na dzisiejsze realia, w okresie największej prosperity jego firma była warta bilion dolarów. Ale Fugger zajmował się nie tylko pomnażaniem fortuny, także – wspierał sztukę. Dowodem jest m.in. ufundowana przez niego kaplica Fuggerów w koœciele œw. Anny w Augsburgu zbudowana przez Albrechta Dürera – pierwsza renesansowa budowla w Niemczech. Ten sam twórca namalował portret swego mecenasa i zobaczš go także widzowie filmu.

– Dla bogatych sponsorowanie sztuki było sposobem na nieœmiertelnoœć - twierdzi ekonomista Jacques Attali.

Kontakty rodziny Fuggerów z Włochami, a w szczególnoœci z Wenecjš były coraz silniejsze, bo tam męscy potomkowie rodu zdobywali wykształcenie i mieszkali. Fuggerowie pracowali też na rzecz papieży – Leon X był ich wspólnikiem. Dzielił z nim zyski z handlu odpustami, dochody z tego biznesu zostały przeznaczone na budowę bazyliki œw. Piotra.

Autorzy dokumentu twierdzš, że choć dziœ w XXI wieku zmienili się bohaterowie zdarzeń i realia, to mechanizmy łšczšce œwiat biznesu i sztuki sš bardzo podobne i to właœnie finansiœci sš mecenasami sztuki. Kontynuujš go potomkowie starych rodów bankierskich, także szefowie współczesnych banków. Jeden z największych banków współczesnego œwiata – Deutsche Bank, w cišgu 60 lat zgromadził kolekcję 60 tysięcy dzieł, koncentrujšc się na międzynarodowej sztuce współczesnej. Jej wartoœć jest szacowana na kilkaset milionów euro. Rocznie bank wydaje na powiększanie kolekcji 20 milionów euro. Fragmenty tego imponujšcego zbioru można oglšdać w dziewięciuset oddziałach banku w czterdziestu krajach. W holu nowojorskiej siedzibie wisi jedna z najcenniejszych prac w kolekcji - „Faust” Gerharda Richtera.

Œwiat finansów w ostatnich latach intensywniej interesuje się sztukš, bo ta dziœ szybko potrafi przynieœć znaczšce zyski.

O wydarzeniu, które przeszło do historii, czyli o jednej z najciekawszych transakcji dzieła sztuki przeprowadzonej przez Yvesa Kleina w 1956 roku opowiada Marina Abramović. Na moœcie nad Sekwanš Klein sprzedał wówczas kolekcjonerowi wrażliwoœć artystycznš

W filmie jest także mowa o jednym z najdrożej sprzedanych na aukcji obrazie - „Kobietach z Algieru” Picassa kupionym za 160 milionów dolarów. A swojej, jednej z najbardziej znaczšcych na œwiecie kolekcji współczesnej sztuki chińskiej składajšcej się z 2300 dzieł, opowiada kolekcjoner Uli Sigg.

Premiera australijskiego dokumentu „Sztuka i pienišdze - historia pewnego zwišzku” zrealizowanego przez Massimo Brega we wtorek 16 stycznia o 21.40 w Canal+ Discovery.