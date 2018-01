Kevin Spacey oskarżony przez kolejną osobę

Londyńska policja otrzymała doniesienie o trzeciej osobie, która miała być ofiarš napaœci seksualnej ze strony Kevina Spacey w 2005 roku. Do incydentu miało dojœć w dzielnicy Westminster.

Sky News piszšc o doniesieniu o popełnieniu przestępstwa, jakie londyńska policja miała otrzymać 13 grudnia 2017 roku, podkreœla, że choć rzecznik londyńskiej policji nie wymienił w tym kontekœcie nazwiska amerykańskiego aktora, to jednak przyznał, że nowe oskarżenia dotyczš tej samej osoby, przeciwko której toczy się postępowanie ws. napaœci seksualnych, jakich miała dopuœcić się w Londynie w 2005 i 2008 roku (chodzi właœnie o Kevina Spacey).

W paŸdzierniku 2017 roku aktor Anthony Rapp ujawnił, że gdy miał 14 lat, w czasie imprezy u Kevina Spacey miał być molestowany przez znajdujšcego się pod wpływem alkoholu, 26-letniego wówczas aktora, który chciał doprowadzić do zbliżenia seksualnego między nimi.

Spacey nie zdementował jednoznacznie tego oskarżenia (przyznał, że go nie pamięta, ale jednoczeœnie przeprosił jeœli do tego doszło). Aktor oœwiadczył jednoczeœnie, że jest homoseksualistš, co zostało jednak odebrane jako próba odwrócenia uwagi od sprawy molestowania.

Po tym jak Rapp oskarżył Spaceya o molestowanie, zaczęły pojawiać się kolejne oskarżenia pod adresem aktora. Spacey, w zwišzku z całš sprawš, został usunięty z ekipy realizujšcej serial "House of cards" (aktor wcielał się tam w głównego bohatera, Franka Underwooda), wycięto też wszystkie sceny z jego udziałem z najnowszego filmu, w którym aktor zagrał ("Wszystkie Pienišdze Œwiata") - nagrywajšc je ponownie z udziałem Christophera Plummera.