Życie i śmierć rockowego buntownika

Nikt tak często i tak radykalnie nie zmieniał wizerunku w showbiznesie jak on. 10 stycznia minie druga rocznica œmierci Davida Bowie.

- To było bardzo owocne życie. Oprócz okresu, w którym brałem narkotyki w latach 70., nie traciłem czasu – mówił w czasie jednego z ostatnich wywiadów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Karierę rozpoczšł już w latach 60. ubiegłego wieku jako wokalista i saksofonista w różnych zespołach bluesowych, ale poczštkowo nie odnosił znaczšcych sukcesów. Dopiero w 1969 roku, gdy zdecydował się na solowš karierę wylansował swój pierwszy przebój - „Space Oddity”. Androgyniczny i biseksualny – podważał podział ze względu na płeć. Swój wizerunek oparł na starannie przemyœlanej teatralnoœci.

– Pierwszš mojš postaciš scenicznš był Ziggy – opowiadał Bowie w jednym z wywiadów. – Zawsze byłem nieœmiały. Ale zauważyłem, że mija mi nieœmiałoœć, gdy kogoœ udaję.

W 2003 roku David Bowie miał atak serca i zniknšł z życia publicznego. Nie koncertował. Chorował. Siedem lat póŸniej potajemnie wrócił do studia.

W cišgu ostatnich pięciu lat życia Bowie wyprodukował najbardziej fascynujšcš w swoim dorobku muzykę – dwa ostatnie albumy, w których odwoływał się do przeszłoœci i przyszłoœci.

Na poczštku 2013 roku Bowie kończył pracę nad okładkš płyty „The next Day”. Jego nowa płyta w weekend była już na szczycie listy przebojów, w cišgu 2 tygodni sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Jednak nie udzielał żadnych wywiadów promujšcych album. Nie występował publicznie.

– O wiele bardziej interesuje mnie samo życie i to, co w nim w każdej chwili odkrywamy – mówił Bowie. – Nie dałbym złamanego grosza za to, co nazywamy popularnoœciš.

W styczniu 2015 roku zaczšł pracę nad swoim ostatnim albumem „Blackstar”. W paŸdzierniku nakręcił ostatni teledysk „Łazarz”. Wiedział już wtedy, że choroba wygrała i nie będzie dalej leczony.

Album „Blackstar” wydano 8 stycznia 2016 roku, w dniu 69 urodzin Davida Bowiego. Umarł dwa dni póŸniej.

Na zadane mu w jednym z wywiadów pytanie: „Co pan chce po sobie pozostawić?” odpowiedział: – Chcę, by ludzie wierzyli, że miałem œwietne fryzury.

Premiera brytyjskiego dokumentu „David Bowie - ostatnie pięć lat” w sobotę 6 stycznia o 22 w Planete.