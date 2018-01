Złote Taśmy dla „Dzikich róż” i „Manchester by the Sea”

Krytycy filmowi zrzeszeni w Kole Piœmiennictwa przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich przyznali swoje doroczne nagrody dla najlepszych filmów, jakie trafiły w minionym, 2017 roku, na nasze ekrany.

I tak w kategorii filmu polskiego Złota Taœma przypadła „Dzikim różom” Anny Jadowskiej. Dwa wyróżnienia otrzymały obrazy: „Pewnego razu w listopadzie” Andrzeja Jakimowskiego i „Cicha noc” Piotra Domalewskiego

W kategorii filmu zagranicznego laureatem Złotej Taœmy został film „Manchester by the Sea” Kennetha Lonergana. Wyróżnienia trafiły do „Sieranevady” Cristiego Puiu i „Klienta” Asghara Farhadiego.