Paryż - fascynujący plener filmowy

Podbój filmowej Europy, czyli w poszukiwaniu stolicy œwiatowego kina. Wyboru każdy dokonać może sam.

Gdyby rzecz sprowadzać do liczb okazałoby się, że konkurencję wygrywa Londyn. To właœnie on jest miastem, w którym nakręcono najwięcej filmów w całej historii kinematografii.

Ale Paryż był pewnie tym najbardziej romantycznym. „Szuka miłoœci, ale zadowala się miłostkš na każdym kroku” – mówił o tym mieœcie Henry Miller.

- Miasto bagietek, zakochanych i wieży Eiffla – tak charakteryzuje je Rafał Zawierucha, który przemierza filmowe przestrzenie stolicy Francji.

Podšżajšc œladami „Amelii” dociera na Montmartre, gdzie były kręcone zdjęcia do tego filmu. Widzowie zobaczš m.in. bistro, w którym pracowała tytułowa bohaterka.

Saint-Germain des Pres, jedna z najstarszych paryskich dzielnic, zawdzięcza sławę intelektualistom spotykajšcym się w tutejszych kawiarniach już w XVIII wieku. Zarówno encyklopedyœci, jak i rewolucjoniœci, mieli tu swoje ulubione miejsca. Potem dołšczyli do bywalców surrealiœci, egzystencjaliœci, a jeszcze póŸniej twórcy legendarnej filmowej Nowej Fali. Tam właœnie o specyfice VI dzielnicy i wyreżyserowanym przez siebie filmie „Nietykalni” opowiada Olivier Nakache wspominajšc fragmenty nakręcone w kawiarni „Deux Magots”.

– Jest to miejsce symboliczne Paryża, w którym chętnie bywa filmowe œrodowisko – wyjaœnia.

Z kolei Eric Toledano, współreżyser i współscenarzysta „Nietykalnych” spotyka się z polskim podróżnikiem w Opera Comique, jednym z najstarszych paryskich teatrów, w którym m.in. powstawał film.

Jest też o słynnym „Ostatnim tangu w Paryżu” Bertolucciego. Niektóre sceny ego filmu kręcone były na dwupoziomowym paryskim moœcie Bir Hakeim – zobaczš go i widzowie i usłyszš także o innych obrazach kręconych w jego scenerii. To także miejsce, w którym Rafał Zawierucha spotyka się z Gillem Castera, kierownikiem produkcji hollywoodzkiego hitu „Incepcja” zrealizowanego przez Christophera Nolana. Wyjaœnia on m.in. sekrety techniczne powstawania poszczególnych scen.

Jest także o słynnym moœcie Pont Neuf grajšcym w filmie „O północy w Paryżu” Woody Allena i innych lokalizacjach, które widzieli widzowie filmu. Szczegóły ujawnia Anne Seibel, nominowana do Oscara scenografka tego obrazu.

W kolejnych odcinkach rozmówcy Rafała Zawieruchy także zdradzš widzom tajniki swojej pracy na planach największych filmowych produkcji.

Premierowe odcinki serii „Europa filmowa” w każdš niedzielę, od 7 stycznia o 12.30 w Canal+ Discovery. W kolejnych odcinkach m.in. Rzym, Praga, Paryż, Toskania i Prowansja.