Klub Roma, jakiego nie znamy

Bohaterami filmu są zawodnicy romskiej drużyny piłki nożnej z malutkiej czeskiej miejscowości Decin. Grają w III lidze i choć na boisku idzie im średnio, w ligowej tabeli uplasowali się bardzo wysoko, bo większość meczów wygrali… walkowerem.

Drużyny, którym wypadło z nimi grać, często odmawiały , woląc ponieść nawet karę finansową. – Ciągnie się za wami zła opinia. Wielka szkoda – słyszał w telefonie Pavel, trener zespołu, gdy chciał dowiedzieć się, dlaczego jego drużyna jest tak izolowana.

Swoim zawodnikom trener mówi: – Myślę, że unikają nas, bo jesteśmy Cyganami.

Czeski Związek Piłki Nożnej traktuje tę sprawę jako tylko lokalny problem, do którego nie chce się mieszać. Jego przedstawiciele nie bywają na meczach, w czasie których nie zawsze ważna jest tylko walka na boisku.

– Nie jestem rasistką, ale wszyscy powinni być biali – śmieje się kibicująca dziewczyna.

– Wracać do swojej dziury! – krzyczy inny człowiek na trybunach.

Nic dziwnego, ze takie okrzyki wzniecają negatywne emocje atakowanych i niechęć do dalszej gry, na boisku nie idzie im najlepiej. - Dla nas te okrzyki to piekło! – mówią z goryczą.

Dokument pokazuje codzienną rzeczywistość Romów żyjących w małej miejscowości, ale w dużych blokowych skupiskach, pilnowanych przez administratora: - Jak was nie upilnuję, to się pozabijacie – mówi stukając od drzwi do drzwi i nakładając kary i upomnienia.

Trener i jego zastępca – Patrik, na boisku – bramkarz – próbują ocalić przed smętną rzeczywistością małych kandydatów na piłkarzy, dopingując ich do treningów. Patrik, sam wcześniej został w ten sposób ocalony przez trenera, nie pali i nie ćpa – jak wielu jego kolegów. No i pracuje. Wywozi śmieci w duecie ze swoim czeskim kolegą. Pyta go, dlaczego ludzie z Decina nienawidzą Cyganów, na co ten odpowiada: „bo nas okradają i biją”.

- Ja płacę podatki, oni biorą zasiłki – dopowiada. - Pracuje jeden na stu.

- Ale ja pracuję! – zauważa Patrik.

Premiera czeskiego dokumentu „FC Roma” zrealizowanego przez Tomáša Bojara i Rozálię Kohoutovą, w środę 30 sierpnia o godz. 21 w HBO 2. Powtórka 1 września o godz. 22.