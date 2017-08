W tym biegu musisz zaciskać zęby

Trasa liczy 246 kilometrów i wiedzie z Aten do Sparty. Na jej pokonanie zawodnicy mają 36 godzin, obecny rekord wynosi niewiele ponad 20 godzin – lecz nie o rekordy tu chodzi. Bieg wymyślił John Foden, dowódca brytyjski RAF-u, który zanim wpadł na ten pomysł – pokonał na próbę cała trasę. W 1982 roku wyruszył z czterema kolegami w tę niezwykle wymagającą trasę i odniósł sukces.

Jak wyjaśniał przed pierwszym zorganizowanym przez siebie biegiem – zainspirował go Filipiddes, czyli legendarny grecki żołnierz, który według przekazu miał w 490 r. p.n.e. przemierzyć 42-kilometrową trasę z Maratonu do Aten, by obwieścić zwycięstwo armii Miltiadesa. Wcześniej jednak wykonał ponoć jeszcze bardziej karkołomne zadanie – przebiegł z Aten do Sparty, by prosić tamtejszych władców o pomoc w bitwie pod Maratonem. I właśnie do tego epizodu historii odwołuje się Spartathlon.

Już w pierwszym biegu Spartathlonu w 1983 roku, o 7 rano (bieg rozpoczyna się zawsze o tej porze) wystartowało 45 śmiałków z 11 krajów. Bieg z 2015 roku utrwalił na taśmie filmowej Simonyi Balázs, autor dokumentu.

– Wiele się znosi, by przyjechać, a jeszcze więcej, by ukończyć bieg. Masz ambicję albo nie – mówi jeden z biegaczy.

Do biegania potrzeba podobno – głowy, by - myśleć, żołądka - by trawić i zębów - by je zaciskać.

Bo i ta próba należy do najbardziej morderczych – gorąca Grecja, wyasfaltowane drogi, brak snu, wysiłek na granicy ludzkich możliwości. Osłodą są bajkowe krajobrazy gajów oliwnych, mijany Kanał Koryncki… Chętnych nie brakuje – w uwiecznionym biegu było ich około 400, co nie znaczy, że wszyscy osiągnęli metę…

– 10 lat temu przed świętami wpadłem w depresję – straciłem pracę. Przeczytałem, że bieganie pomaga – wyjaśnia jeden z zawodników.

Jemu – niewątpliwie pomogło.

– Biegnę, by odkryć, po co biegnę – mówi mężczyzna, który przyjechał z żoną i synem. – Bo im dłużej biegam, tym bardziej chcę wiedzieć po co.

Jego syn też wyruszył w drogę…

Wiele historii, jeszcze więcej emocji.

Interesujące.

Premiera węgierskiego dokumentu „Ultra” we środę, 23 sierpnia w HBO2.