Warszawskie warsztaty filmowe

Do tegorocznej edycji zakwalifikowane zostały projekty z Polski, Białorusi, Estonii, Gruzji, Grecji i Serbii. Po raz pierwszy w warsztatach SOFY będzie brał także udział uczestnik z Izraela.

Polska uczestniczka warsztatów, Agnieszka Sękowska, pracuje nad programem pod nazwą Producer’s MAP (Mentoring Action Plan), przeznaczonym dla początkujących producentów filmowych. Ta zawierająca ważne punkty festiwalowe i wskazówki mapa ma im ułatwić odnalezienie się na arenie międzynarodowej.

Liina Maria Lepik z Estonia chce wspierać Tallinn Film Wonderland– zainicjowany przez estońskich producentów projekt stworzenia nowoczesnego i zarazem największego w tym regionie studia filmowego na terenie opuszczonej fabryki bawełny w Tallinnie.

Tara Karajica z Serbia skupia się na projekcie „Fade to Her – Center for Women in Film”– próbie stworzenia instytucji wspierającej twórczość i potencjał kobiet w serbskim przemyśle filmowym.

W czasie warszawskich warsztatów uczestnicy SOFY będą pracować nad doskonaleniem zgłoszonych prac. Będą im w tym pomagać mentorzy: Viktoria Petranyi - węgierska producentka, scenarzystka i reżyserka, Magdalena Sroka - dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Mihai Gligor - wiceprezydent jednego z największych i najstarszych studiów filmowych w Europie Wschodniej „Bucharest Film Silm Studios, Francine Raveney - założycielka i była dyrektorka EWA Network, która w Eurimages Film Fund koordynuje koprodukcje odnoszące się do tematyki równouprawnienia płci, Tamara Tatishvili – jedna z najważniejszych animatorek kina gruzińskiego, Maciej Jakubczyk - członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, dyrektor festiwalu Kino Dzieci oraz Marek Hovorka - dyrektor ważnego międzynarodowego festiwalu poświęconemu dokumentowi kreacyjnemu w Europie Środkowo-Wschodniej – Jihlava.

Z kolei wśród tutorów znaleźli się: Christine von Fragstein - koordynatorka inicjatywy wspierającej początkujących filmowców z całego świata - Berlinale Talents, Ewa Puszczyńska – polska producentka, członek zarządu Europejskiej Akademii Filmowej i Oliver Baumgarten - menadżer programowy Film Festival Max Ophüls Preis, inicjator pierwszego w Europie festiwalu poświęconego sztuce montażu – Filmplus.

Warszawskie warsztaty potrwają do 1 września. Kolejne spotkanie SOFY odbędzie się w Tbilisi w ostatniej dekadzie kwietnia 2018 r.