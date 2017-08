Włóczęga, który został pisarzem

Był włóczęgą, poszukiwaczem złota, żeglarzem, a także farmerem, żarliwym reporterem i zapalonym socjalistą. Żył szybko i zachłannie – jak przypominają autorzy francuskiego dokumentu. Przeżywał wiele niezwykłych przygód w egzotycznych krajach. Za jego przykładem poszli potem inni pisarze, choćby Ernest Hemingway.

– Był tak wszechstronny, że wymyka się opisom – uważa prawnuczek pisarza, Bruce Knight. – Nie był obserwatorem zdarzeń, lecz ich uczestnikiem, zawsze w wirze tego, co się działo.

Urodzony w 1876 roku – jak historycy zauważają — rósł wraz z nowoczesną Ameryką i z nią też dojrzewał. Dorastał w San Francisco. Jego matka pasjonowała się astrologią, podobnie jak ojciec Jacka, którego nigdy, niestety, nie poznał.

Matka traktowała syna chłodno, w przeciwieństwie do ojczyma, który go usynowił. Rodzina żyła bardzo skromnie i ciągle się przeprowadzała, a Jack dużo czytał. Matka żądała, żeby wspomagał finansowo rodzinę, choć był dzieckiem. W takiej sytuacji jak on, było wtedy półtora miliona amerykańskich dzieci. W tym czasie pogłębił się podział na uprzywilejowanych bogatych i biednych bez szans. Jako nastolatek za pożyczone od niani 300 dolarów kupił łódkę i zaczął nowe pasjonujące życie.

„Mając 16 lat zostałem już Księciem Ostrygowych Piratów – tytułem tym obdarowała mnie banda złodziei i nożowników” – zapisał po latach.

Wiódł życie na pograniczu prawa, ale potem przeszedł na drugą stronę – przystąpił do patrolu rybackiego i walczył z kłusownikami. Jako urodzony żeglarz, w 1893 roku zaciągnął się na szkuner w sezonie polowania na foki. To była jego pierwsza wyprawa na otwarte morze. Za relację z niej wysłaną na ogłoszony w miejscowej gazecie konkurs dostał pierwszą nagrodę, a jego artykuł wydrukowano.

To był początek, ale dalsze pisanie wcale nie było takie oczywiste. Jack London wciąż podróżował na gapę w pociągach towarowych, był aresztowany za włóczęgostwo. Poznawał setki ludzi. I ciągle chciał zobaczyć więcej. Wreszcie postanowił nie pracować już więcej fizycznie.

Wrócił do szkoły i nieprzerwanie uczył się i czytał. Jednak studiował krótko – uznał, że lepiej będzie jeśli zacznie zgłębiać wiedzę samodzielnie. Odkrył też w sobie socjalistę. Wkrótce zaczął pisać opowiadania, proste, wciągające, znajdujące odbiorców wśród szerokiej rzeszy czytelników. Codziennie pisał przynajmniej tysiąc słów i podobno nie złamał nigdy tej zasady. Miał 25 lat, gdy stał się popularny jak celebryta…

