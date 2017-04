Najpiękniejsze desery świata

Takie też są stawiane wymagania pretendentom do tytułu najlepszego rzemieślnika Francji w dziedzinie gastronomii i cukiernictwa. Konkurs stawia na tradycję i poszanowanie francuskiej tradycji kulinarnej. Do odbywających się co cztery lata zmagań o słynny trójkolorowy kołnierzyk oznaczający doskonałość i prestiż, przystępuje każdorazowo około 400 pretendentów, z których po wieloetapowych eliminacjach do ostatecznych zawodów przystępuje już tylko kilku.

- Przegrywają ludzie niegotowi psychicznie albo fizycznie — zauważa kucharz z długoletnim doświadczeniem. Pretendenci, których poznają widzowie, to szefowie restauracji o bardzo już ustalonej renomie; Remi ma na koncie gwiazdkę Michelina zdobytą w czasie pracy we Francji. Teraz, od trzech lat, działa w Hongkongu, w prestiżowej restauracji szefując 15-osobowej ekipie. I jak mówi, pracuje jak we Francji, tyle, że pracownicy mówią po chińsku i czasem trudniej się z nimi porozumieć. Laurent jest szefem renomowanej restauracji w pobliżu Perpignan, także szczycącej się gwiazdką Michelina. Z kolei Julien, prawa ręka mistrza cukiernictwa Olivera Bajardema, startuje w wielu konkursach, by znaleźć swój styl.

Zwieńczenie 25. edycji konkursu, z której relację widzowie zobaczą, okazało się trudną i wymagającą próbą dla wszystkich. Nie ma sensu wdawać się w detale współzawodnictwa – lepiej je zobaczyć niż opisywać, ale pobudza do refleksji obserwowanie, jakich wyrzeczeń wymaga dojście do mistrzowskiego poziomu. Natchnienie i zdolności – te pojęcia w ogóle nie są przywoływane w czasie opowieści o kandydatach. Za to liczą się: konsekwencja, umiejętność współdziałania, talent do pracy…

- Codzienna powtarzalność, dyscyplina i precyzja – to podstawa w profesji cukiernika – potwierdza Olivier Bajardem, mistrz świata w tworzeniu deserów.

Nieproste okazuje się zadowalające przygotowanie perliczki, tarty z pigwami, naleśnika sufletowego…. A faszerowana kapusta, czyli proste wiejskie danie, urasta do rangi wyrafinowanej potrawy. W czasie próbnych degustacji jurorzy są szczerzy do bólu, ale ich opinia warta jest bardzo wiele – to najlepsi z najlepszych…. Premiera francuskiego dokumentu „Konkurs” w poniedziałek 24 kwietnia o godz. 22 na kanale Kuchnia+.