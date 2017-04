Boski kształt kobiety

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Kiedy w 1947 roku zmienił kobiecą sylwetkę, zyskał uznanie, klientki i sławę. Inspirowało go własne dzieciństwo spędzone w nadmorskim normandzkim miasteczku Granville, które w czasie letnich miesięcy przechodziło transformację, stając się elegancką dzielnicą Paryża. A urodzony w 1905 roku, jako drugi z pięciorga rodzeństwa, w rodzinie właściciela fabryki nawozów, Christian był bystrym obserwatorem i wielbicielem modnych kobiet promenujących po nadmorskim klifie. Doceniał też piękno i niebanalne położenie rodzinnego domu z ogrodem i widokiem na morze.

Wielki wpływ wywarła na niego i matka, rozmiłowana w elegancji i niesztampowym odczuwaniu rzeczywistości. Katalogi roślin, które wówczas regularnie otrzymywała, stanowiły fascynującą lekturę także dla małego Christiana, który tamte wrażenia przekuwał w swoje dorosłe projekty. No i uwielbiał przebywać z pracującymi szwaczkami. Mając 6 lat przeniósł się z rodzicami do Paryża, ale latem powracał do krainy swego szczęśliwego dzieciństwa. Już wtedy rysował kostiumy dla rodzeństwa i kolegów.

Chciał zostać architektem, bo miał zmysł prostoty i konstrukcji. Ale kiedy skończył 18 lat – usłyszał sprzeciw rodziców w sprawie swego planu - pragnęli dla niego kariery dyplomatycznej. Christian czujący się częścią paryskiej bohemy, rozwijał talenty artystyczne i przeżywał pierwsze homoseksualne zauroczenia. Założył ze wspólnikiem galerię, w której pokazywał obrazy mniej i bardziej znanych artystów. Miał 26 lat, gdy nadszedł ciąg bolesnych doświadczeń – bankructwo galerii i jego ojca, utrata domu w Granville, a potem jeszcze śmierć ukochanej matki.

W 1941 roku podjął pracę jako projektant w jednym z domów mody. Chciał jednak pracować pod własnym nazwiskiem. 12 lutego 1947 roku, kiedy to premierę miała jego pierwsza kolekcja zwana „New look”, rozpoczął się nowy rozdział jego życia. Nowoczesne, dopasowane kroje sukienek zrobiły wówczas furorę nie tylko w Europie, ale też w Ameryce. Od tego momentu kariera tego skromnego mężczyzny potoczyła się już błyskawicznie…

Dziś Christian Dior to marka, które prezentuje nie tylko stroje, ale też dodatki, perfumy i biżuterię. I nadal jest synonimem luksusu trafnie odgadując kobiece gusty. Film przedstawia źródła inspiracji, tropy mające wytłumaczyć fenomen legendarnego projektanta, a także m.in. najsłynniejsze zaprojektowane przez niego kreacje – nie tylko ubraniowe.

Premiera francuskiego dokumentu „Christian Dior – boski kształt kobiety” we wtorek 11 kwietnia o godz. 22 w Canal+ Discovery.