Czeska gwiazda związana z Goebbelsem

– Lubimy polskie filmy dokumentalne. Dlaczego nie mielibyśmy zobaczyć czeskich? – zachęca Teresa Drozda, dziennikarka RDC, która poprowadzi spotkanie dla widzów przed jednym z filmów. – Z ciekawości, dla porównania, ze snobizmu. Tym bardziej, że filmy pokazywane w ramach przeglądu zostały wyselekcjonowane przez Instytut Filmu Dokumentalnego w Pradze i są to obrazy stosunkowo nowe, pełnometrażowe, które podróżują po świecie, zdobywając nagrody na festiwalach. Każdy z filmów to wycinek innego kawałka świata. I często przekraczanie tabu, na które mało kto się decyduje. Myślę tu o filmach "Świat Daniela", którego bohaterem jest pedofil i o "FC Roma" pokazującym życie romskiej drużyny piłkarskiej. Do tego legendarne artystki z diametralnie różnymi życiorysami, czyli Marta Kubisova i Lida Baarova. A jeśli do tego zestawu dorzucić jeszcze spotkania z reżyserami niektórych obrazów - mamy niekończący się pochód powodów i motywacji, żeby między 31 marca a 3 kwietnia wybrać się do Muranowa.

Przegląd zainauguruje w piątek o 20. dokument "Zgubne piękno" zrealizowany w ubiegłym roku przez Helenę Třeštíkovą i Jakuba Hejnę. Ten ostatni spotka się też z widzami po projekcji swojego filmu będącego portretem największej czechosłowackiej gwiazdy filmowej Lídy Baarovej, która po swoim związku z niemieckim ministrem propagandy Josephem Goebbelsem została wrogiem narodowym i symbolem kolaboracji.

Widzowie będą mogli też zobaczyć takie dokumenty jak: "Ameryka" (reż. Jan Foukal) o ulubionym przez Czechów trampingu; "Czeska wojna piwna"(reż. Jan Látal), którego tematem jest ulubiony trunek tego społeczeństwa; "Magiczny głos buntowniczki" (reż. Olga Sommerová) opowiadający historię Marty Kubišovej – gwiazdy pop, a także jednej z najważniejszych bohaterek czechosłowackiej opozycji; "Prawo Helena" (reż. Petra Nesvačilová) przedstawiający portret policjantki, której udało się w latach 90. wsadzić za kratki dziesiątki ludzi związanych z gangiem Berdycha - w tym również szefa mafii.

Przegląd potrwa do poniedziałku.