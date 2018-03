Muzyka, która pochodzi od Boga

Wieczór amerykańskiego dyrygenta Leonarda Slatkina i katowickiej orkiestry to zdarzenie, które przejdzie do historii Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego.

Rzadko pojawia się równie znakomite porozumienie między muzykami i dyrygentem jak w przypadku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Leonarda Slatkina. Rzadko też my, słuchacze mamy szczęœcie obcować z interpretacjš przemyœlanš i zrealizowanš w każdym szczególe.

Tak było właœnie w czwartek w Filharmonii Narodowej. Leonard Slatkin, artysta wielce doœwiadczony, nie tylko dlatego, że przekroczył już siedemdziesištkę, ale po prostu pracował z najlepszymi orkiestrami Ameryki i Europy, wybrał na ten koncert II Symfonię Gustava Mahlera. Nazywana jest Symfoniš „Zmartwychwstania”, bo tematem jest życie, œmierć i zmartwychwstanie, ale jej kontekst ideowo-literacki nie jest tak ważny jak sama materia muzyczna.

Nas może oczywiœcie interesować fakt, że pierwszš częœć swego dzieła Mahler skomponował poruszony lekturš „Dziadów” Mickiewicza w niemieckim tłumaczeniu, doszukiwanie się jednak konkretnych treœci zubaża tę symfonię. Leonard Slatkin skupił się więc na tym, czego oczekiwał od wykonawców kompozytor. Po pierwszej częœci tego ogromnego utworu, trwajšcego 80 minut, zgodnie z wolš Mahlera wprowadził przerwę, cztery pozostałem zagrał bez chwili wytchnienia.

W zaskakujšcy natomiast sposób amerykański dyrygent uzupełnił częœć pierwszš, rozpoczynajšcš się posępnym żałobnym motywem. Połšczył jš z wyrafinowanš brzmieniowš pieœniš „Kadysz” Maurice’a Ravela. Delikatny sopran szwajcarskiej œpiewaczki Martiny Jankovej dodawał jej lekkoœci, wyrażał nadzieję na spotkanie z Bogiem. Tym silniejszy stał się też kontrast z poczštkiem Symfonii „Zmartwychwstania”.

Ci, którzy nie lubiš muzyki Mahlera, twierdzš, że w jego utworach jest za wiele pomysłów i wštków. Można odnieœć takie wrażenie, kiedy obcuje się z kiepskimi interpretacjami. Leonard Slatkin udowodnił, że każda myœl ma tu głębokie uzasadnienie. Tak powstała frapujšca i konsekwentna narracja, w której po posępnym marszu, w częœci kolejnej smyczki cieszyły ucho słuchaczy lekkoœciš i finezjš, potem nastšpiło diabolicznie złowieszcze scherzo, z dominujšcš rolš instrumentów dętych.

Czeœć czwarta II Symfonii to nostalgiczne solo mezzosopranu, zaczynajšce się od słów: „Pochodzę do Boga i chcę doń wrócić”. Argentyńska œpiewaczka Bernarda Fink zaœpiewała to wyznanie Nz ogromnš szlachetnoœciš. Potem już przyszła pora na monumentalny finał. W nim zaœ Mahler, wzorujšc się na IX Symfonii Beethovena użył wielkiego chóru. W Filharmonii były to aż dwa zespoły z Wrocławia: Chór Narodowego Forum Muzyki i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, oba œwietnie przygotowane, dostosowane poziomem do całoœci.

Pochwaliłem już wszystkich z wyjštkiem orkiestry. A przecież katowiccy muzycy zagrali wyjštkowo pięknym, miękkim dŸwiękiem o doskonałych proporcjach, Podziwiać należy ich intonacyjnš czystoœć i wzajemne sobie partnerowanie.

Na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim normš się stało, że niemal każdy koncert kończy się owacjš na stojšco. Często jest to wyraz nadmiernej życzliwoœci widowni, tym razem entuzjazm był jak najbardziej uzasadniony i spontaniczny.