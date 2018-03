Intymne muzykowanie w Wiedniu

Rudolf Buchbinder, stały goœć Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego, tym razem wybrał nieco inne utwory.

71-letni Austriak uchodzi za najwybitniejszego pianistę „od Beethovena”. Podczas kolejnych edycji festiwalu wykonał nieraz komplet jego pięciu koncertów fortepianowych, konsekwentnie prezentuje wszystkie sonaty. Utrwalił je zresztš także na płytach w wersji live, bo innych nagrań nie uznaje.

W tym roku także wybrał dwie sonaty Beethovena, w tym popularnš „Appassionatę”, ale dla stałych bywalców festiwalu, którzy przyszli posłuchać Rudolfa Buchbindera po raz kolejny, ciekawszy był kontekst, w jakim je umieœcił. Pokazał je na tle wiedeńskiej muzyki, tworzonej przed i po Beethovenie, ale utrzymanej w duchu tamtych czasów, bo jak powiedział kiedyœ ten artysta w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”: – Beethoven był klasykiem i romantykiem jednoczeœnie.

Poniedziałkowy recital rozpoczšł zatem od 12 wariacji Mozarta, których tematem stała się prosta, francuska piosenka „Ah, vous dirai-je, maman”. U nas znana jest wszystkim z tekstem, zaczynajšcym się słowami „Wyszły w pole kurki trzy”, co właœciwie tłumaczy także, czym jest ten utwór. To rodzaj muzycznej zabawy, w której kolejne wariacje prezentujš umiejętnoœci prawej lub lewej ręki pianisty, sztukę grania akordami, wreszcie jego talent wirtuozowski.

Rudolf Buchbinder nie starał się jednak z robić z mozartowskich wariacji koncertowego popisu. Zinterpretował je z elegancjš i prostotš, trochę tak, jak zapewne wykonywało się je w czasach Mozarta, choć innym dŸwiękiem. Austriacki pianista nie uznaje jednak grania na historycznych fortepianach, choć ma ich w domu parę. Klasycznš równowagę brzmienia potrafi osišgnšć na współczesnym instrumencie.

Prywatnš intymnoœć miały też wykonane przez niego w poniedziałek w Filharmonii Narodowej cztery Impromptus z op.90 Schuberta. Sš o ponad cztery dekady póŸniejsze od wariacji Mozarta, ale romantycznš zadumę łšczš z klasycznš prostotš. Rudolf Buchbinder zróżnicował charakter poszczególnych utworów: pokazał marszowy temat pierwszego z nich, żywiołowy charakter Impromptu Es-dur, liryzm kolejnego i wreszcie całoœć spointował najbardziej znanym, œpiewnym Impromptu As-dur.

To był rodzaj szlachetnej, może dla niektórych nieco staroœwieckiej pianistyki, ale Buchbinder należy do artystów, którzy swój talent i umiejętnoœci wykorzystujš, by służyć kompozytorowi.