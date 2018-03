Młodzieńczy sabat czarownic

Na Festiwalu Beethovenowskim niemiecka młodzież zagrała francuskie utwory dla polskiej publicznoœci. Oto dowód, że muzyka nie uznaje granic.

Junge Deutsche Philharmonie z Frankfurtu nad Menem to typowa orkiestra młodzieżowa, można być z niš zwišzanym do 28. roku życia. To jednoczeœnie zespół z dużymi tradycjami, istnieje od ponad 40 lat, a dziœ dodatkowo mocno sfeminizowany, co jest odbiciem sytuacji w szkolnictwie muzycznym panujšcym na całym zresztš œwiecie. Może należałoby pomyœleć o parytetach dla chłopców w obronie ginšcego zawodu muzyka rodzaju męskiego?

Niezależnie, które młode pokolenie gra we frankfurckiej orkiestrze, trzyma ona poziom, co dobrze œwiadczy o niemieckiej edukacji. Kwintet smyczkowy brzmi w Junge Deutsche Philharmonie znakomicie, co słychać było przede wszystkim w popularnej, a popisowej dla każdego zespołu filharmonicznego „Symfonii fantastycznej” Hectora Berlioza.

Gorzej nieco bywało w tych momentach, gdy do smyczków dołšczały pozostałe instrumenty w orkiestrowym tutti. Tutaj brakowało nieco zgrania oraz możliwoœci wyeksponowania różnych planów, choć bardzo się o to starał młody, ale już o bogatej karierze, niemiecko-perski dyrygent, David Afkham.

Orkiestry młodzieżowe z natury rzeczy nie majš wielkiego doœwiadczenia we wspólnym muzykowaniu, co wszakże nadrabiajš zapałem i witalnoœciš. Tej ostatniej nie zabrakło w ulotnym walcu częœci drugiej „Symfonii fantastycznej”, w pamięci pozostanš też złowieszcze brzmienia z finałowego sabatu czarownic. Do swego utworu Hector Berlioz dołšczył bowiem literacki opis tego, co powinniœmy usłyszeć.

Z niedzielnego wieczoru w Filharmonii Narodowej najbardziej jednak zapadła mi w pamięć znacznie skromniejsza kompozycja Oliviera Messiaena „Les Offrandes oubliées”. To wczesny utwór kompozytora, wręcz jego pierwsze dzieło orkiestrowe. Dał w nim dowód wielkiego talentu i niezwykłej wyobraŸni. W sposób wyjštkowy oddał cierpienie Chrystusa na krzyżu, burzliwy obraz ludzkich grzechów i wreszcie finałowe zbawienie. Muzycy Junge Deutsche Philharmonie zinterpretowali zaœ całoœć z ogromnym wyczuciem.

Solistš wieczoru był słynny brytyjski wiolonczelista Steven Isserlis. Zagrał utwór kolejnego francuskiego kompozytora „Tout le monde lointain ” Henriego Dutilleux, napisany pół wieku temu dla legendarnego wirtuoza, Rosjanina Mœcisława Rostropowcza, Każda z pięciu częœci jest inspirowana poezjš Badeulaire’a, ale powstał koncert na wiolonczelę z orkiestrš, wymagajšcy wirtuozowskich umiejętnoœci oraz lirycznej wrażliwoœci.

Steven Isserlis posiada obie te cechy, tchnšł zatem życie w muzykę, w której odbiło się już piętno czasu jej powstania. Może też bezpoœrednie sšsiedztwo mistycznego utworu Messiaena nie wpłynęło korzystnie na jej odbiór. Tym niemniej brytyjski wirtuoz został przyjęty – i słusznie – entuzjastycznie, więc zrewanżował się publicznoœci nastrojowš katalońskš „Pieœniš ptaków”, opracowanš przed laty na wiolonczelę przez Pablo Casalsa oraz żartobliwym marszem, autorstwa bodajże Dymitra Kabalewskiego.