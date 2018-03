Lekcja polskości

Amerykanin Lawrence Foster i kolejna młodzieżowa orkiestra na tegorocznym festiwalu. Okazało się, że podczas takiego spotkania mogš czegoœ nauczyć się obie strony.

76-letni Lawrence Foster jest dyrygentem o bardzo bogatym doœwiadczeniu i znaczšcej międzynarodowej karierze, zarówno w USA, jak i w Europie. W 2019 roku Amerykanin obejmie kierownictwo artystyczne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radiaw Katowicach. Czy to przypadek, że całš pierwszš częœć poniedziałkowego występu na Festiwalu Beethovenowskim ułożył z utworów polskich kompozytorów?

Jeœli tak było, to należy powiedzieć, że Lawrence Foster znajduje się na razie wstępnego rozeznania. Oczywiœcie, jest na tyle doœwiadczonym, wręcz wybitnym dyrygentem, że potrafi sprawnie poprowadzić orkiestrę w każdej muzyce. Tym niemniej na „Step” Zygmunta Noskowskiego warto spojrzeć nie tylko jako na kolejny przykład XIX-wiecznego europejskiego neoromantyzmu.

Tak kompozycja warta jest tego, by się niš trochę pobawić, wydobyć rozmaite smaczki; dŸwięk końskich kopyt, smętnš dumkę Kozaka, walkę na szable. I nie chodzi o to, by wyraziœciej dostrzec w niej typowe polskie motywy oraz ilustracyjny charakter muzyki. Warto natomiast docenić, jak ciekawy œwiat dŸwięków potrafił kreować Noskowski.

Na „Fantazję polskš na tematy własne” Ignacego Jana Paderewskiego amerykański dyrygent ocenił z kolei przez pryzmat wielkiej rosyjskiej póŸnoromantycznej pianistyki. Oczywiœcie w tym utworze jest wyraŸne piętno czasu, w którym powstał, ale przede wszystkim sš liczne polskie motywy, nie tak oczywiste i jednoznaczne wyraziste, ale przez to właœnie ciekawe.

Umiał je wydobyć Łukasz Krupiński, kolejny nasz pianista, który zwrócił na siebie uwagę na Konkursie Chopinowskim w 2015 roku. Dziœ można o nim powiedzieć, że konsekwentnie się rozwija, osišgnšwszy koncertowš, wyrazistš osobowoœć, opartš na umiejętnoœci wniknięcia w materię utworu, nieepatujšcy zaœ pustš wirtuozeria.

W drugiej częœci wieczoru Lawrence Foster zaprezentował się zupełnie inaczej, ale też zapewne III Symfonia Piotra Czajkowskiego jest mu znacznie lepiej znana. Wykreował więc muzykę o wielu barwach, z ulotnym motywem walca i majestatycznym polonezem w finale, na przemian elegijnš i radosnš. Doskonale też wiedział, jak poprowadzić młodych muzyków z Santander Orchestra tak, by zagrali jak dojrzała orkiestra. Ta interpretacja podobała się tak bardzo, że publicznoœć w Filharmonii Narodowej oklaskiwała orkiestrę po każdej częœci utworu, mimo że Lawrence Foster prosił, by z owacjami poczekać do końca utworu.