Marek A. Cichocki: Strategie manipulacji

Po referendum w Wielkiej Brytanii, wyborach prezydenckich w USA, a teraz za sprawą wyborów we Francji i zbliżających się wyborów w Niemczech we wrześniu wszyscy się już połapali, jak kluczowym elementem dla budowania poparcia i opozycji we współczesnych demokracjach może być internet.